قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أهمية بناء الإنسان وتمكين الشباب
إيقاف رونالدو 30 يوما لمغادرته معسكر البرتغال عقب خلاف مع المدرب جيسوس
عباس شومان: الأزهر الشريف أطلق نداء من أجل السلام
أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع مفاجئ بختام التعاملات المسائية
خلال مشاركته في "منتدى مصر 2026".. وزير التعليم العالي يستعرض خطط التطوير خلال الفترة المقبلة
وظائف مشروع الضبعة النووية 2026.. رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه وطريقة التقديم
رسميًا .. إيقاف رونالدو شهرا وتغريمه ماليًا بعد أزمته مع منتخب البرتغال
أحمد موسى: العاصمة باريس تتحول لخراب وفوضى
بالصور.. إصابة حكمدار جنوب سيناء ووفاة 2 آخرين
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا على بشكتاش في الدوري التركي
مواطن بفيلم بمنتدى مصر 2026: قاعد وسط عيالي في الأسمرات بعد تطويرها
أحمد موسى: أنا هقول اللي مؤمن بيه حتى لو على رقبتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«52 بلو» ووثائقي إدوارد سعيد أبرزها.. تعرف على أفلام مهرجان الدوحة السينمائي 2026

مهرجان الدوحة 2026
مهرجان الدوحة 2026
تقى الجيزاوي

كشف مهرجان الدوحة السينمائي عن مجموعة جديدة من الأفلام المقرر عرضها ضمن برنامجي العروض الاحتفالية والعروض الخاصة في دورته لعام 2026، التي تنظمها مؤسسة الدوحة للأفلام خلال الفترة من 19 إلى 27 نوفمبر المقبل، بمشاركة أعمال من دول مختلفة تتنوع بين الدراما والتشويق والوثائقيات وأفلام المغامرات.

وتلفت القائمة الأنظار إلى تنوع موضوعاتها، إذ تجمع بين حكايات عن العائلة والطموح والصراعات الشخصية، وأعمال تقترب من قضايا سياسية وإنسانية معاصرة، إلى جانب تجارب سينمائية تسعى إلى تقديم أشكال مختلفة من السرد البصري.

«52 بلو».. مشاركة مصرية في المهرجان

من أبرز الأعمال المدرجة ضمن العروض الخاصة فيلم «52 بلو»، وهو أول فيلم روائي طويل للمخرج علي العربي، بإنتاج مشترك بين الهند ومصر والولايات المتحدة. ويتناول العمل قصة أشيش، الشاب المنعزل الذي يسعى إلى لقاء نجم كرة القدم ليونيل ميسي خلال كأس العالم في قطر، في رحلة تدفعه إلى مغادرة عالمه المعتاد ومواجهة تجارب جديدة.

ويقدم الفيلم حكاية عن النضج واكتشاف الذات، من خلال انتقال بطله من قريته في ولاية كيرالا الهندية إلى العمل في أحد الملاعب، في محاولة لتحقيق حلم يرتبط بنجمه المفضل.

أفلام عن إدوارد سعيد وغزة

يحضر البعد الإنساني والسياسي في عدد من اختيارات المهرجان، من بينها الفيلم الوثائقي «إدوارد سعيد بين عالمين» للمخرج مايكن بيرد، الذي يتناول حياة المفكر والأكاديمي والموسيقي الفلسطيني الأميركي وإرثه الفكري، مستعيدًا جوانب من تجربته وأسئلته المتعلقة بالهوية والحق في رواية التاريخ.

كما تضم العروض الخاصة فيلم «دعم الحياة» للمخرج دانييل روغو، الذي يوثق عمل متطوعين طبيين دوليين إلى جانب الطواقم الطبية الفلسطينية في غزة بعد أكتوبر 2023. ويعتمد الفيلم بدرجة كبيرة على تسجيلات صُورت بهواتف الأطباء، مقدمًا صورة قريبة من ظروف العمل داخل المستشفيات خلال الأزمة الإنسانية.

وفي مسار مختلف، يشارك المخرج جيمس غراي بفيلم «نمر من ورق»، الذي تدور أحداثه في نيويورك خلال ثمانينيات القرن الماضي، حول شقيقين يسعيان إلى تحقيق الحلم الأميركي، قبل أن يقودهما مخطط محفوف بالمخاطر إلى عالم المافيا الروسية، بما يهدد علاقتهما العائلية ويضع اختياراتهما أمام اختبار صعب.

أما فيلم «غضب» للمخرج رامي قديح، فينطلق من الأزمة الاقتصادية في لبنان، متتبعًا أمًا عزباء تدعى مارو تحاول إنقاذ شقيقتها الصغرى التي تحتاج إلى جراحة عاجلة. وبعد رفض البنك تسليمها مدخراتها، تقرر الشقيقتان تنفيذ عملية سطو لاستعادة أموالهما.

وتضم القائمة أيضًا فيلم «الصخور الحمراء» للمخرج برونو دومون، الذي يستكشف عالم الطفولة والحرية من خلال منافسات ومغامرات خطرة بين مجموعات من الأطفال على الريفييرا الفرنسية.

من المغامرات العائلية إلى تجربة سينمائية بتقنية 360 درجة

وتتسع الاختيارات لتشمل فيلم «فينغ» للمخرج جيفري ووكر، وهو مغامرة كوميدية عائلية تدور حول فتاة تطلب كائنًا غريبًا هدية في عيد ميلادها الثاني عشر، فينطلق والدها في رحلة إلى أدغال بعيدة للعثور عليه. ومن المقرر أن يشهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن المهرجان.

كما يقدم المخرج عبد الرحمن سيساكو فيلم «آرتو»، الذي يعتمد تقنية 360 درجة، ويتتبع رحلة مجموعة من الأشقاء من أوروبا إلى موريتانيا تنفيذًا لوصية والدهم بأن يُدفن في قريته الأصلية، في تجربة تجمع بين الرحلة الجغرافية والتحول الشخصي.

وتشمل العروض الخاصة كذلك فيلم «جنة» للمخرجة جينيفرا إلكان، الذي تتغير فيه حياة مدبرة منزل بعد وصول شقيقتها بشكل مفاجئ، حاملة معها أسرارًا من الماضي تهدد الهدوء الذي يحيط بالمكان.

وأكدت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة المهرجان، أن هذه الاختيارات تتيح للجمهور متابعة أعمال تثير النقاش وتفتح المجال أمام وجهات نظر مختلفة، من خلال الدراما والوثائقيات والكوميديا والمغامرات.

وتأتي هذه البرامج ضمن دورة تسعى إلى جمع تجارب سينمائية متعددة من المنطقة والعالم، مع إتاحة مساحة لأفلام تتناول قضايا إنسانية معاصرة، وأخرى تركز على التجربة الفردية والعلاقات الأسرية والبحث عن الذات.

مهرجان الدوحة السينمائي مؤسسة الدوحة للأفلام مهرجان الدوحة السينمائي 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

وزيرة التنمية المحلية

«نزع ملكية أراضي محور حسب الله الكفراوي بالجيزة».. ننشر قرار التنمية المحلية بالوقائع المصرية

ترشيحاتنا

قراءة حزب البحر وسورة يس

هل يجوز قراءة حزب البحر وسورة يس لشفاء المريض؟.. أمين الإفتاء يجيب

الدكتورة مشيرة خطاب

مشيرة خطاب: مبادرة شيخ الأزهر للوساطة تؤكد أهمية دور الأزهر في إحلال السلام

الغيبة والنميمة

ما حكم الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يوضح كيفية التوبة ورد الحقوق

بالصور

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن خلال عشر دقائق فقط

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

المزيد