4 أفلام فلسطينية في مسابقة مهرجان الدوحة السينمائي

أعلن مهرجان الدوحة السينمائي اليوم عن قائمة الأفلام الـ15 المشاركة في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة لعام 2026.



وتشارك في هذه المسابقة أربعة أفلام فلسطينية لتظهر قوة وتنوع المشهد السينمائي الفلسطيني المعاصر. فيلم ثلاثة عشر في غزة (فلسطين/قطر)، للمخرج حسام أبو دان، يروي قصة فتى يبلغ من العمر 13 عاماً، فقد والدته ويخوض مرحلة النضوج في مخيم للنازحين في غزة، حيث لا خصوصية ولا حماية. صُوّر الفيلم بالكامل في غزة، وحاز على جائزة شبكة ترويج السينما الآسيوية (NETPAC) في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في سبتمبر.

فيلم سما (فلسطين/فرنسا/قطر)، للمخرجة رباب خميس، يشهد عرضه العالمي الأول في المهرجان. يتابع الفيلم الوثائقي قصة سما، البالغة من العمر عشر سنوات، والتي تجمع البلاستيك والكرتون في دير البلح لبيعهما كوقود والمساهمة في إعالة أسرتها.

في حوار مع البحر (فلسطين/هولندا/السعودية/قطر)، للمخرج مؤيد عليان، يُطلب من رجل فلسطيني في القدس، بموجب قرار صادر عن محكمة إسرائيلية، سداد دين كبير مستحق للضمان الاجتماعي نيابة عن ابنه الذي غرق في البحر الأحمر قبل أكثر من 20 عاماً، أو كما يعتقد بناءً على تم إبلاغه.

الثوار لا يموتون أبداً (فلسطين/بلجيكا/قطر)، للمخرج مهند يعقوبي، يعدّ بمثابة ردٍّ على آخر رسالة إلكترونية أرسلتها المخرجة اللبنانية جوسلين صعب، التي دعت يعقوبي إلى التعاون معها في أكتوبر 2018، وتوفيت بعد ثلاثة أشهر. تم إعداد الفيلم من موادٍ متوفرة في 113 بكرة فيلم حافظت عليها صعب طوال حياتها، وحاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة "صناع أفلام الحاضر" في مهرجان لوكارنو السينمائي.