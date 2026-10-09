قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: جمهورية كوريا صديقة وشريك موثوق ومخلص لمصر
أول تصريحات من القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بعد الفوز بجائزة نوبل
زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا.. من حفاوة الاستقبال إلى عمق العلاقات| فيديو
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
أسعار الوقود تضرب شركات الطيران الأوروبي.. إيزي جيت تلغي آلاف الرحلات
جالي اكتئاب|معلم يستغيث: تحولت لآلة لتصحيح التقييمات والواجبات و"مش لاحق أشرح"
غيوم وأمطار بشرم الشيخ.. رياح وأجواء غائمة ورفع درجة الاستعداد بجنوب سيناء
فاتورة الكهرباء أكتوبر 2026.. قيمة الاستهلاك وطرق السداد
شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
جيش الاحتلال يزعم مقـ تل عدد من قادة المقـ اومة في فلسطين
محمد الحلو يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل و ينتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في الغناء| فيديو خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

4 أفلام فلسطينية في مسابقة مهرجان الدوحة السينمائي

فيلم الثوار لا يموتون أبداً
فيلم الثوار لا يموتون أبداً
محمد نبيل

أعلن مهرجان الدوحة السينمائي اليوم عن قائمة الأفلام الـ15 المشاركة في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة لعام 2026.

وتشارك في هذه المسابقة أربعة أفلام فلسطينية لتظهر قوة وتنوع المشهد السينمائي الفلسطيني المعاصر. فيلم ثلاثة عشر في غزة (فلسطين/قطر)، للمخرج حسام أبو دان، يروي قصة فتى يبلغ من العمر 13 عاماً، فقد والدته ويخوض مرحلة النضوج في مخيم للنازحين في غزة، حيث لا خصوصية ولا حماية. صُوّر الفيلم بالكامل في غزة، وحاز على جائزة شبكة ترويج السينما الآسيوية (NETPAC) في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في سبتمبر.

فيلم سما (فلسطين/فرنسا/قطر)، للمخرجة رباب خميس، يشهد عرضه العالمي الأول في المهرجان. يتابع الفيلم الوثائقي قصة سما، البالغة من العمر عشر سنوات، والتي تجمع البلاستيك والكرتون في دير البلح لبيعهما كوقود والمساهمة في إعالة أسرتها.

في حوار مع البحر (فلسطين/هولندا/السعودية/قطر)، للمخرج مؤيد عليان، يُطلب من رجل فلسطيني في القدس، بموجب قرار صادر عن محكمة إسرائيلية، سداد دين كبير مستحق للضمان الاجتماعي نيابة عن ابنه الذي غرق في البحر الأحمر قبل أكثر من 20 عاماً، أو كما يعتقد بناءً على تم إبلاغه.

الثوار لا يموتون أبداً (فلسطين/بلجيكا/قطر)، للمخرج مهند يعقوبي، يعدّ بمثابة ردٍّ على آخر رسالة إلكترونية أرسلتها المخرجة اللبنانية جوسلين صعب، التي دعت يعقوبي إلى التعاون معها في أكتوبر 2018، وتوفيت بعد ثلاثة أشهر. تم إعداد الفيلم من موادٍ متوفرة في 113 بكرة فيلم حافظت عليها صعب طوال حياتها، وحاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة "صناع أفلام الحاضر" في مهرجان لوكارنو السينمائي.

مهرجان الدوحة السينمائي مهرجان الدوحة السينما العربية فيلم الثوار لا يموتون أبداً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

مصطفي درويش

دفع لي إيجار 3 شهور وبعت لي أكل ومصاريف.. فتاة تروي موقفا إنسانيا لـ مصطفى درويش

محمد عبد العظيم

محمد عبد العظيم يتعرض لحادث سير.. والفنان: عشت في رعب

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكسر صمتها بعد شائعة وفاته: تاني يا جماعة

فتوح

عدم التعامل باحترافية.. الزمالك يرد على تصريحات أهلي بنغازي بشأن فتوح

الزمالك

المستوى A .. تحركات جديدة من مجلس الزمالك بشأن شركة الكرة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

فيتامين ب

تحذير .. أنواع فيتامين ب قظ تسبب مضاعفات خطيرة

الحديد

قد يسبب مشاكل خطيرة .. اكتشف أضرار الإفراط في تناول الحديد

البلوجر مريم سيف

صدمة بين الستات .. طلاق البلوجر مريم سيف بعد قصة حب قوية

بالصور

أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد