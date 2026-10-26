دائرة ترامب المقربة تطالب نتنياهو باستبعاد بن جفير وسموتريتش من أي حكومة مقبلة

قالت صحف عبرية أن هناك اقتراحات من الدائرة المقرّبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستبعاد وزيرين في حكومة نتنياهو المقبلة إذا ما فاز بالانتخابات لتنال شرعية أمام العالم واعتراف.

وتطالب دائرة ترامب باستبعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة.

وأشار التقرير إلى أن بعض الأصوات في الدائرة المقربة من ترامب، ذهبت إلى طرح فكرة اتفاق لتناوب رئاسة الحكومة، يتولى بموجبه بنيامين نتنياهو منصب رئيس الوزراء في المرحلة الأولى، قبل أن يخلفه رئيس وزراء آخر.

لكن رئيس حزب "يشار" جادي آيزنكوت، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، لا يزالان يعارضان المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو، كما أن المسئولين الأمريكيين لم يناقشوا معهما حتى الآن تفاصيل هذا المقترح.

ودعا الملياردير الأمريكي بيل أكمان، أحد أبرز داعمي ترامب الذي تربطه علاقات وثيقة بدائرته المقربة، علنا يوم الأحد إلى تشكيل حكومة إسرائيلية واسعة ومعتدلة، تستبعد بن جفير وسموتريتش.