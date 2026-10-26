اليونان: إنقاذ أكثر من 30 مهاجرا جنوب جزيرة جافدوس

أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم "الاثنين"، عن إنقاذ أكثر من 30 مهاجرا لا يحملون وثائق رسمية من قارب جنوب جزيرة جافدوس، وهي جزر تقع أقصى اليونان جنوبا.

وانتشلت سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) المهاجرين على بعد نحو 1.5 ميل بحري جنوب جافدوس، ونقلتهم بسلام إلى ميناء "كارافي" في الجزيرة.. ولم تعرف جنسيات المهاجرين على الفور.

يشار إلى أن اليونان أصبحت البوابة الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومن بين نحو 34 ألف شخص وصلوا إلى اليونان منذ بداية هذا العام، حط حوالي 20 ألفا منهم في جزيرة كريت اليونانية، بحسب البيانات الرسمية.