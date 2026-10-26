محافظ أسوان: ضبط 120 لتر بنزين 80 بحوزة مالك سيارة ملاكى

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المختصة بمواصلة تنظيم الحملات المكبرة الصباحية والمسائية على محطات تموين السيارات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لضبط الأسواق والحد من المحاولات غير المشروعة لتجميع المواد البترولية، حيث يتم تنفيذ خطط رقابية محكمة بالتعاون بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الانضباط التام.

ضبط 120 لتر بنزين 80 داخل تانك إضافى بسيارة ملاكى

نجحت جهود مفتشى التموين بإشراف المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية فى ضبط إحدى سيارات الملاكى ، التى قام مالكها بعمل تانك حديدى بداخل شنطة الأمتعة بالسيارة عن طريق عمل وصله داخلية، إلى جانب المكان المخصص لتموين السيارة وبداخل التانك كمية قدرها 120 لتر بنزين 80 ، وقد تم تجميعها بغرض إعاده بيعها فى السوق السوداء ، وتم التحفظ على السيارة المضبوطة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال مالكها بالعرض على النيابة العامة.

التصدى الحازم للمخالفين وحماية حقوق المواطنين

أكد المهندس عمرو لاشين على ضرورة الإستمرار فى توجيه الضربات لمتجرى السلع المدعمة والمواد البترولية فى السوق السوداء ، مشدداً على عدم التهاون مع أى محاولات للإضرار بمصالح المواطنين.

وثمن محافظ أسوان فى الوقت ذاته الدور الحيوى لرجال التموين والجهات الأمنية فى فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم وقوة بمختلف أنحاء المحافظة.