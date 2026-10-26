مواصفات أوبل جراند لاند 2027 الجديدة

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

أوبل جراند لاند موديل 2027

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: أوبل جراند لاند موديل 2027، وتنتمي جراند لاند لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ أوبل جراند لاند موديل 2027

أوبل جراند لاند موديل 2027

زودت سيارة أوبل جراند لاند موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك أوبل جراند لاند موديل 2027

أوبل جراند لاند موديل 2027

تستمد سيارة أوبل جراند لاند موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات أوبل جراند لاند موديل 2027

تمتلك سيارة أوبل جراند لاند موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

أوبل جراند لاند موديل 2027

ويوجد بـ أوبل جراند لاند موديل 2027 أيضا، فرش مقاعد من الجلد، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لتشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها GPS .

سعر أوبل جراند لاند موديل 2027

أوبل جراند لاند موديل 2027

الفئة الأولى من سيارة أوبل جراند لاند موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة أوبل جراند لاند موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 974 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة أوبل جراند لاند موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 124 ألف جنيه .