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كل ما تريد معرفته عن كاديلاك XT6 الرياضية.. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن كاديلاك XT6 الرياضية.. صور

كاديلاك XT6
كاديلاك XT6
صبري طلبه

تعود جذور شركة كاديلاك الأمريكية إلى عام 1902، عندما تأسست في مدينة ديترويت بولاية ميشيجان، واتخذت اسمها من المستكشف الفرنسي أنطوان دو لا موث كاديلاك، أحد مؤسسي المدينة. 

وارتبطت العلامة منذ بداياتها بتطوير السيارات الفاخرة، مع اهتمامها بالتصميم والتقنيات الهندسية والتجهيزات التي تميز طرازاتها عن السيارات التقليدية، لتبدأ مسيرة حافلة من السيارات وصولًا إلى سيارة XT6.

كاديلاك XT6 

تصميم كاديلاك XT6 

تتمتع كاديلاك XT6 بأبعاد خارجية تعكس موقعها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة، إذ يبلغ طولها 5,042 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,963 ملم، ويبلغ ارتفاعها 1,775 ملم.

وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,863 ملم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 2,125 كجم، وتأتي XT6 بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب عجلات مصنوعة من الألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

كاديلاك XT6 

محرك كاديلاك XT6

تقدم كاديلاك XT6 بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، يعمل بشاحن توربيني، ويولد قوة تصل إلى 235 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، مع نظام دفع كلي للعجلات. 

وتضم كاديلاك XT6 أيضًا محرك بنزين سداسي الأسطوانات بتصميم V6 وسعة 3.6 لتر، تصل قوته إلى 310 أحصنة، ويبلغ عزم دورانه 366 نيوتن متر، ويعمل المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات ونظام دفع كلي للعجلات، مثل النسخة المزودة بمحرك التيربو. 

كاديلاك XT6 

تجهيزات كاديلاك XT6

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات من بينها شاشات عرض داخلية تدعم تطبيقي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتأتي السيارة كذلك بعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي لتنظيم درجة الحرارة داخل المقصورة، ومظومة الوسائد الهوائية.

وتتضمن تجهيزات السلامة ومساعدة السائق في كاديلاك XT6 نظام تثبيت سرعة متكيفًا، إلى جانب التحذير من التصادم الأمامي، كما تتوفر أنظمة لمراقبة المنطقة العمياء والتنبيه عند الخروج عن المسار، مع مساعد البقاء ضمنه، مع حساسات ركن أمامية وخلفية، إلى جانب كاميرا بزاوية رؤية 360 درجة.

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