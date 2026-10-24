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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد الزيادات الأخيرة.. 5 سيارات زيرو تبدأ من 535 ألف جنيه

سيارات زيرو
سيارات زيرو
صبري طلبه

يضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة تحت فئة 900 ألف جنيه، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، مع اختلاف الأسعار ايضًا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات زيرو تبدأ من 535 ألف جنيه.

سوزوكي ألتو

سوزوكي ألتو

تمتلك سوزوكي ألتو محرك 1000 سي سي، يستطيع إنتاج قوة إجمالية قدرها 66 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 89 نيوتن متر، وناقل سرعات يدوي مانيوال، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 535 ألف جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 685,000 جنيه.

جاك S2

جاك S2

تأتي السيارة جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 12.8 ثانية، ويبلغ سعر السيارة نحو 775,000 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار أو مانيوال 5 غيار، دفع أمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتبدأ أسعار السيارة من 665,000 إلى 835,000 جنيه.

جيلي EX2

جيلي EX2

دعمت جيلي EX2 بمحرك كهربائي ينتج قوة قدرها 113 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، مع مدى يصل إلى 395 كيلومتر، بالإضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 130 كيلومتر في الساعة، وتتراوح أسعار السيارة من 789,900 إلى 899,900 جنيه.

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