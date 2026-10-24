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وحش لكزس الرياضي.. ماذا تقدم GX موديل 2026؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش لكزس الرياضي.. ماذا تقدم GX موديل 2026؟

لكزس GX موديل 2026
لكزس GX موديل 2026
صبري طلبه

تقدم لكزس GX موديل 2026 عالميًا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV الفاخرة، حيث تضم مزيج من القدرات الميكانيكية القوية والتجهيزات التي تتضمن عناصر الراحة والرفاهية، إلى جانب تقنيات الأمان.

محرك لكزس GX

تعتمد لكزس GX 2026 على محرك بنزين سداسي الأسطوانات بسعة 3.4 لتر، مزود بشاحنين توربينيين، ويعمل بنظام احتراق داخلي تقليدي دون منظومة هجينة، وتصل قوة المحرك إلى 349 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 649 نيوتن متر.

لكزس GX

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD، وتستطيع السيارة التسارع من الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 6.5 ثانية، فيما تصل قدرتها على السحب إلى 3,448 كيلوجرامًا.

لكزس GX

تصميم لكزس GX

تأتي السيارة لكزس GX بطول يبلغ 5,005 ملم، وعرض يصل إلى 2,114 ملم، وارتفاع قدره 1,915 ملم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,850 ملم. 

لكزس GX

ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 2,590 كيلوجرامًا، وتحصل السيارة على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب مصابيح نهارية، وجنوط ألمنيوم قياس 22 بوصة في الأمام والخلف، كما تضم مرايا جانبية قابلة للضبط والطي كهربائيًا، فضلًا عن سقف زجاجي.

لكزس GX

تجهيزات السيارة لكزس GX

توفر لكزس GX 2026 مجموعة من التجهيزات من بينها مقاعد قابلة للضبط كهربائيًا، ومقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف، مع خاصيتي التدفئة والذاكرة، وتضم السيارة كذلك شاحنًا لاسلكيًا للهواتف، وإضاءة داخلية محيطية، إلى جانب وسائد هوائية وأنظمة استشعار وكاميرا للمساعدة في متابعة محيط السيارة.

لكزس GX

وتتضمن لوحة القيادة شاشة للعدادات الرقمية بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 14 بوصة، وتدعم الشاشة الرئيسية الاتصال اللاسلكي Apple CarPlay وAndroid Auto، وبنظام صوتي يصل لـ 21 سماعة.

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