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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تقارب 200 حصان.. مواصفات أومودا C5 2026 الجديدة

أومودا C5 2026
أومودا C5 2026
صبري طلبه

تنتمي أومودا إلى مجموعة شيري الصينية، التي أطلقت العلامة لتقديم سياراتها في الأسواق العالمية، مع التركيز على التصميم المعاصر والتقنيات الحديثة.

وتأتي أومودا C5 موديل 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بتصميم خارجي ذي طابع رياضي، ومحرك بنزين مزود بشاحن توربيني، إلى جانب مجموعة من التجهيزات.

أومودا C5 2026 

أبعاد أومودا C5 2026 

يبلغ طول أومودا C5 الجديدة 4,400 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,830 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,588 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,630 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,423 كجم، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 378 لترًا.

وتضم التجهيزات الخارجية مصابيح أمامية بتقنية LED، إلى جانب جنوط ألمنيوم قياس 18 بوصة في الأمام والخلف، كما تأتي السيارة بمرايا جانبية تدعم الضبط والطي الكهربائيين.

أومودا C5 2026 

محرك أومودا C5 2026 

تعتمد أومودا C5 موديل 2026 على محرك بنزين تيربو بسعة 1.6 لتر، مكون من أربع أسطوانات، وينتج قوة تبلغ 194 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 290 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام الدفع الأمامي FWD.

استهلاك الوقود والتسارع في أومودا C5

يبلغ معدل استهلاك الوقود للسيارة 16.1 كم لكل لتر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 51 لترًا، أما فيما يتعلق بالأداء، فتستغرق أومودا C5 نحو 9.9 ثانية للتسارع من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة. 

أومودا C5 2026 

تجهيزات أومودا C5 2026 

تضم مقصورة أومودا C5 2026 مقعدين يدعمان التعديل الكهربائي، مع توفير خاصيتي التدفئة والتبريد لكل من مقعد السائق ومقعد الراكب الأمامي، وتشمل التجهيزات أيضًا عجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف المحمولة وإضاءة داخلية محيطية.

وتعتمد أومودا C5 2026 على تصميم رقمي للمقصورة، إذ تندمج شاشة المعلومات والترفيه مع شاشة العدادات ضمن واجهة بانورامية بقياس 10.25 بوصة، ويدعم النظام الاتصال بالهواتف الذكية عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبمكبرات صوت يبلغ عددها 6 سماعات، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

أومودا C5 أومودا C5 أومودا C5 موديل 2026 أومودا C5 2026

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