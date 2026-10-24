قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية..اعتراض وتدمير صاروخًا أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه الرياض
دعاء الفجر المستجاب.. أدعية الصلاة المأثورة للرزق وتفريج الهموم
استعدادا لموسم مارجرجس بالرزيقات.. الرعاية الصحية بالأقصر تبحث تأمين الزائرين طبيا
تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا
رداد: وزارة العمل تتحرك وفق رؤية تستهدف التوسع في فرص التشغيل بالقطاع الخاص
كل ما تريد معرفته عن بي إم دبليو XM الهجينة.. صور
صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات
حالة عدم رضا.. إعلامي يكشف سر غضب سيد عبدالحفيظ من عموتة في الأهلي
السعودية .. اطلاق إنذار مبكر في محافظات الرياض ونجران ووادي الدواسر
بجوز ابني.. أحمد شوبير ورامي إمام يحييان ذكرى شهيرة لـ عادل إمام | شاهد
مبادرات بيئية أمام منتدى مصر 2026 لتعزيز المساحات الخضراء وتحويل المخلفات إلى منتجات اقتصادية
جدولة الرسائل في واتساب .. ميزة طال انتظارها لمستخدمي الآيفون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن بي إم دبليو XM الهجينة.. صور

بي ام دبليو XM
بي ام دبليو XM
صبري طلبه

تقدم بي إم دبليو XM ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، والتي تجمع بين التصميم العصري والتجهيزات الفاخرة مع منظومة الدفع الهجينة التي توفر مستويات متقدمة من القوة والأداء.

تصميم بي إم دبليو XM

تأتي بي إم دبليو XM بهيكل كبير إذ يبلغ طولها 5110 ملليمترات، وعرضها 2005 ملليمترات، بينما يصل ارتفاعها إلى 1755 ملليمترا، وتبلغ قاعدة العجلات 3105 ملليمترات.

 بي ام دبليو XM

ويصل وزن السيارة من دون ركاب إلى 2785 كيلوجراما، فيما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 527 لترا، تعتمد السيارة على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، كما تأتي بجنوط من الألومنيوم قياس 23 بوصة في الأمام والخلف.

وتضم التجهيزات الخارجية مرايا جانبية مزودة بمؤشرات انعطاف، مع إمكانية الضبط والطي كهربائيا، بالإضافة إلى خاصيتي التدفئة والذاكرة، وتكتمل هذه التجهيزات بفتحة سقف بانورامية.

منظومة هجينة بقوة إجمالية تصل إلى 748 حصانا

تعتمد بي إم دبليو XM على منظومة دفع هجينة تجمع بين محرك تقليدي بقوة 585 حصانا ومحرك كهربائي يولد 197 حصانا، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 748 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران المشترك 1000 نيوتن متر.

 بي ام دبليو XM

ويولد المحرك الكهربائي عزما يصل إلى 280 نيوتن متر، في حين يبلغ عزم المحرك التقليدي 750 نيوتن متر، وتتصل المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD يوزع القوة على العجلات الأربع.

التسارع ومدى القيادة 

تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.8 ثانية، توفر المنظومة الهجينة إمكانية القيادة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 76 كيلومترا.

 بي ام دبليو XM

تجهيزات بي ام دبليو XM

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات التقنية من بينها شاشة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 14.9 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي مع تطبيقي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة.

وتشمل التجهيزات عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، إلى جانب نظام صوتي يتكون من 20 سماعة، وتدعم السيارة كذلك الشحن اللاسلكي للهواتف في الصف الأمامي، وتكييف هواء أوتوماتيكي رباعي المناطق.

 بي ام دبليو XM

وتضم السيارة مجموعة من التجهيزات المخصصة لدعم السائق، من بينها حساسات الركن والكاميرات التي تساعد على مراقبة محيط السيارة والاصطفاف، كما تشمل أنظمة السلامة والمساعدة على القيادة رصد النقاط العمياء، ومثبت السرعة، ونظام تحديد السرعة، إلى جانب الوسائد الهوائية.

بي إم دبليو بي إم دبليو XM مواصفات بي ام دبليو XM سيارة بي ام دبليو XM السيارة بي ام دبليو XM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين

مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة.. موعد وشروط إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين والفئات المستحقة

مصطفي شوبير

ليلة العمر.. لقطات من حفل زفاف مصطفى شوبير حارس الأهلي

مبابي ولامين يامال

الكلاسيكو على صفيح ساخن.. أزمات تهدد برشلونة أمام ريال مدريد

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

صن داونز

مفاجأة مدوية في دوري أبطال أفريقيا.. ويليت الأنجولي يقصي صنداونز من دور الـ32

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

اتحاد الكرة

من ليفربول وأرسنال إلى أياكس وبرايتون.. اتحاد الكرة يتحرك لخطف مواهب أوروبا وضمها لمنتخب مصر

ترشيحاتنا

تامر حسني

تامر حسني ينعى ضحايا حادث كنيسة الكرك ويوجه رسالة للشعب الأردني

فيلم قليل من النور

فيلم قليل من النور يفوز بجائزة الجونة البرونزية

فيلم كل العشاق في الليل

مهرجان الجونة السينمائي يمنح فيلم كل العشاق في الليل جائزة الفضية

بالصور

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

طريقة عمل خضار بالبطاطا في الفرن بطعم شهي ومكونات اقتصادية

طريقة عمل خضار بالبطاطا في الفرن بطعم شهي ومكونات اقتصادية
طريقة عمل خضار بالبطاطا في الفرن بطعم شهي ومكونات اقتصادية
طريقة عمل خضار بالبطاطا في الفرن بطعم شهي ومكونات اقتصادية

لون البول بيتغير؟.. 5 علامات تكشف احتياجك للفحص الطبي.. شدة الاحمرار الأبرز

لون البول بيتغير؟ علامات تكشف احتياجك للفحص
لون البول بيتغير؟ علامات تكشف احتياجك للفحص
لون البول بيتغير؟ علامات تكشف احتياجك للفحص

بتصحي من النوم تعبانة؟.. 7 أسباب أهمها نقص بعض العناصر الغذائية

بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟
بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟
بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد