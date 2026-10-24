كل ما تريد معرفته عن بي إم دبليو XM الهجينة.. صور

تقدم بي إم دبليو XM ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، والتي تجمع بين التصميم العصري والتجهيزات الفاخرة مع منظومة الدفع الهجينة التي توفر مستويات متقدمة من القوة والأداء.

تصميم بي إم دبليو XM

تأتي بي إم دبليو XM بهيكل كبير إذ يبلغ طولها 5110 ملليمترات، وعرضها 2005 ملليمترات، بينما يصل ارتفاعها إلى 1755 ملليمترا، وتبلغ قاعدة العجلات 3105 ملليمترات.

بي ام دبليو XM

ويصل وزن السيارة من دون ركاب إلى 2785 كيلوجراما، فيما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 527 لترا، تعتمد السيارة على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، كما تأتي بجنوط من الألومنيوم قياس 23 بوصة في الأمام والخلف.

وتضم التجهيزات الخارجية مرايا جانبية مزودة بمؤشرات انعطاف، مع إمكانية الضبط والطي كهربائيا، بالإضافة إلى خاصيتي التدفئة والذاكرة، وتكتمل هذه التجهيزات بفتحة سقف بانورامية.

منظومة هجينة بقوة إجمالية تصل إلى 748 حصانا

تعتمد بي إم دبليو XM على منظومة دفع هجينة تجمع بين محرك تقليدي بقوة 585 حصانا ومحرك كهربائي يولد 197 حصانا، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 748 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران المشترك 1000 نيوتن متر.

بي ام دبليو XM

ويولد المحرك الكهربائي عزما يصل إلى 280 نيوتن متر، في حين يبلغ عزم المحرك التقليدي 750 نيوتن متر، وتتصل المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD يوزع القوة على العجلات الأربع.

التسارع ومدى القيادة

تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.8 ثانية، توفر المنظومة الهجينة إمكانية القيادة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 76 كيلومترا.

بي ام دبليو XM

تجهيزات بي ام دبليو XM

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات التقنية من بينها شاشة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 14.9 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي مع تطبيقي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة.

وتشمل التجهيزات عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، إلى جانب نظام صوتي يتكون من 20 سماعة، وتدعم السيارة كذلك الشحن اللاسلكي للهواتف في الصف الأمامي، وتكييف هواء أوتوماتيكي رباعي المناطق.

بي ام دبليو XM

وتضم السيارة مجموعة من التجهيزات المخصصة لدعم السائق، من بينها حساسات الركن والكاميرات التي تساعد على مراقبة محيط السيارة والاصطفاف، كما تشمل أنظمة السلامة والمساعدة على القيادة رصد النقاط العمياء، ومثبت السرعة، ونظام تحديد السرعة، إلى جانب الوسائد الهوائية.