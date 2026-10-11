بي إم دبليو تكشف الستار عن iX4 الكهربائية الجديدة.. صور

كشفت بي إم دبليو الألمانية عن سيارتها iX4 الكهربائية الجديدة، التي تنضم إلى تشكيلة العلامة في فئة السيارات الرياضية، مع ثلاثة إصدارات تختلف في القوة والتسارع والمدى، وتضم المجموعة طرازات 40 xDrive و50 xDrive وM60 xDrive.

سيارة iX4 بقوة تصل إلى 612 حصانًا

نبدأ بنسخة iX4 40 xDrive، التي تنتج 374 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 520 نيوتن متر، وترتفع القوة في فئة iX4 50 xDrive إلى 469 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 645 نيوتن متر.

أما النسخة الأعلى أداءً، M60 xDrive، فتأتي بقوة 612 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 875 نيوتن متر، لتتصدر خيارات العائلة من حيث القوة.

بي إم دبليو iX4

تسارع بي إم دبليو iX4

تتسارع iX4 40 xDrive من السكون 0 وصولًا إلى 100 كم في الساعة خلال 5.6 ثانية، بينما تحتاج نسخة 50 xDrive إلى 4.9 ثانية لتحقيق التسارع نفسه، وتقل المدة في إصدار M60 xDrive إلى 3.9 ثانية، ما يعكس الفارق في الأداء بين النسخ الثلاث.

بي إم دبليو iX4

وتصل السرعة القصوى لفئة iX4 50 xDrive إلى 210 كم في الساعة، في حين تبلغ 240 كم في الساعة لدى النسخة الرياضية M60 xDrive ، لتقدم الأخيرة أعلى مستويات الأداء ضمن إصدارات السيارة.

مدى قيادة يصل إلى 777 كيلومترًا

يبلغ مدى القيادة لنسخة iX4 40 xDrive نحو 638 كيلومترًا وفق دورة WLTP، بينما يصل المدى في فئة M60 xDrive إلى 777 كيلومترًا.

بي إم دبليو iX4

تدعم سيارة بي إم دبليو iX4 الشحن السريع بقدرة تصل إلى 400 كيلوواط، وتشير البيانات إلى إمكانية إضافة مدى يصل إلى 387 كيلومترًا خلال 10 دقائق من الشحن.