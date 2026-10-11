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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات رياضية أوتوماتيك في مصر "الأولى بأرخص سعر"..إطلاق نيسان فرونتير برو عالميًا بهذا السعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارت

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


هونشي E-HS9 بمحرك كهربائي وقوة 543 حصان
تُعد هونشي واحدة من العلامات الصينية التي تركز على تطوير السيارات الفاخرة، مع تقديم طرازات متنوعة تشمل سيارات السيدان والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات. 

الأولى بأقل سعر.. 5 سيارات رياضية أوتوماتيك في مصر
يضم السوق المصري الكثير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف من خلال القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار، بالإضافة إلى خيارات التصميم بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية صاحبة الشعبية الكبيرة.

إطلاق نيسان فرونتير برو عالميًا بهذا السعر.. صور
تواصل نيسان اليابانية طرح سياراتها فرونتير برو في الأسواق العالمية، حيث واصلت البيك أب من تواجدها في السوق المكسيكية، بعدما ارتبط تقديم هذا الطراز في السابق بالسوق الصينية تحت اسم نافارا برو. 

بتصميم بيك أب.. ماذا تقدم فولكس فاجن أماروك 2026؟
قدمت فولكس فاجن الألمانية عبر مسيرتها مجموعة متنوعة من الطرازات، سواء كانت من عائلة الهاتشباك أو السيدان، إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وصولًا إلى مركبات البيك أب.

أستون مارتن فانكويش 2026 بقوة 835 حصان.. صور
ارتبط اسم أستون مارتن البريطانية بالسيارات الرياضية الفاخرة منذ تأسيسها، واستطاعت على مدار تاريخها الجمع بين التصميم المميز و المحركات ذات الأداء المرتفع، كما اكتسبت شهرة واسعة خارج عالم السيارات من خلال ظهور طرازاتها في سلسلة أفلام جيمس بوند. 

سعر ومواصفات ايكار 03T موديل 2026 في السوق السعودية
تنتمي ايكار 03T موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتندرج ضمن علامة ايكار التابعة لشيري الصينية، التي تعمل على تطوير سيارات تعتمد على التقنيات الكهربائية وأنظمة الدفع الحديثة. 

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