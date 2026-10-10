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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إطلاق نيسان فرونتير برو عالميًا بهذا السعر.. صور

نيسان فرونتير برو
نيسان فرونتير برو
صبري طلبه

تواصل نيسان اليابانية طرح سياراتها فرونتير برو في الأسواق العالمية، حيث واصلت البيك أب من تواجدها في السوق المكسيكية، بعدما ارتبط تقديم هذا الطراز في السابق بالسوق الصينية تحت اسم نافارا برو. 

محرك نيسان فرونتير برو

تعتمد نيسان فرونتير برو المخصصة للسوق المكسيكية على نظام دفع هجين قابل للشحن من مصدر كهربائي خارجي، يجمع بين محرك بنزين بسعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 350 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 660 نيوتن متر، مع الاعتماد على تقنيات أوتوماتيكية الأداء.

نيسان فرونتير برو

مدى إجمالي يصل إلى 966 كم

تأتي الشاحنة ببطارية تبلغ سعتها 20 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا خالصًا يصل إلى 75 كم، أما المدى الإجمالي، الذي يجمع بين استخدام الطاقة الكهربائية والوقود، فيصل إلى نحو 966 كم. 

نيسان فرونتير برو

تصميم وأبعاد نيسان فرونتير برو

تأتي نيسان فرونتير برو بهيكل كبير نسبيًا، إذ ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,300 مم، بينما يبلغ طول السيارة نحو 5,520 مم، مع تصميم يتماشى مع طبيعة مركبات البيك أب المخصصة للاستخدامات المتنوعة. 

نيسان فرونتير برو

وتظهر في الجزء الخلفي مصابيح متصلة يتوسطها شعار نيسان بإضاءة بارزة، بينما تشمل التجهيزات الخارجية فتحة سقف وجنوطًا رياضية وعتبات جانبية، كما تأتي السيارة بقضبان على جانبي السقف.

نيسان فرونتير برو

وتحافظ فرونتير برو على الهيئة الأساسية لشاحنات البيك أب، مع إضافة تفاصيل تصميمية تميزها عن المركبات التقليدية، كما تحتوي السيارة من الداخل على الكثير من التقنيات، منها شاشة عرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، إضافة إلى النظام الصوتي، وأنظمة الحماية.

نيسان فرونتير برو

سعر نيسان فرونتير برو عالميًا

طرحت نيسان فرونتير برو في المكسيك بسعر يبدأ من 899,900 بيسو مكسيكي، بما يعادل نحو 50 ألف دولار أمريكي.

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