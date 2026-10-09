هوندا تقدم إليفيت 2027 الجديدة كليًا.. فكم يبلغ سعرها؟

تواصل هوندا اليابانية تطوير سياراتها في السوق الهندية، مع خروج طراز إليفيت 2027 من مصانعها في تابوكارا بولاية راجستان، وتنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات مع حزمة من التقنيات.

محرك هوندا إليفيت 2027

تعتمد هوندا إليفيت 2027 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، ويولد قوة تبلغ 119 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 145 نيوتن متر، ويتوفر المحرك مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية.

هوندا إليفيت 2027

تصميم هوندا إليفيت 2027

تأتي السيارة هوندا إليفيت 2027 بنسبة طول بلغت 4,312 مم، مع تصميم خارجي يعتمد على مقدمة ذات خطوط حادة ومصابيح أمامية تتضمن وحدات إضاءة موزعة على ثلاثة مقاطع عرضية.

وتضم التجهيزات الخارجية مرايا جانبية قابلة للضبط كهربائيًا ومزودة بإشارات انعطاف، إلى جانب قضبان مثبتة على السقف، وجنوط متعددة الأضلاع بقياس 17 بوصة.

هوندا إليفيت 2027

تجهيزات هوندا إليفيت 2027

تحتوي مقصورة هوندا إليفيت 2027 على شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 10.25 بوصة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح للسائق التحكم في بعض الأنظمة دون الحاجة إلى الابتعاد عن وضع القيادة، كما تتضمن التجهيزات نظام تكييف هواء أوتوماتيكيًا، وإضاءة داخلية محيطية، ونظامًا صوتيًا ترفيهيًا.

هوندا إليفيت 2027

وتشمل مقصورة السيارة هوندا إليفيت 2027 مقاعد مكسوة بالجلد، إلى جانب فرامل يد إلكترونية، بالإضافة إلى باقة من تقنيات التحكم ابرزها منظومة الوسائد الهوائية للحماية، وأنظمة المكابح، إلى جانب مستشعرات الركن وكاميرا لسهولة الاصطفاف والتحكم.

أسعار هوندا إليفيت 2027 في الهند

تتراوح أسعار السيارة هوندا إليفيت 2027 في السوق الهندية بين 1.18 مليون و1.84 مليون روبية هندية.