بي إم دبليو تقدم iX4 الكهربائية 2027 الجديدة

تعزز بي إم دبليو وجودها في سوق السيارات الكهربائية عالميًا مع تقديم iX4 موديل 2027، التي تنضم إلى مجموعة الطرازات العاملة بالطاقة الكهربائية.

وتحصل السيارة الجديدة على تصميم رياضي، إلى جانب منظومة دفع كهربائية تعتمد على محركين في الفئات المطروحة، مع اختلاف واضح في مستويات القوة والأداء بين النسخ.

بي إم دابليو iX4

بي إم دابليو iX4 فئة 50 xDrive

تبدأ تشكيلة iX4 2027 بفئة 50 xDrive، التي تعتمد على محركين كهربائيين يعملان مع نظام دفع كلي للعجلات، وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 463 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 644 نيوتن متر.

وتتمكن iX4 50 xDrive من الانطلاق من الثبات إلى سرعة 96 كم في الساعة خلال 4.7 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 209 كم في الساعة.

بي إم دابليو iX4

بطارية كبيرة ومدى يصل إلى 689 كيلومترًا

تحصل الفئة 50 xDrive على بطارية بسعة صافية تبلغ 112.2 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة يصل إلى 689 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، وتدعم iX4 2027 الشحن السريع، حيث يمكنها إضافة ما يصل إلى 296 كيلومترًا إلى مدى القيادة خلال 10 دقائق فقط، كما يمكن رفع مستوى شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال نحو 21 دقيقة.

بي إم دابليو iX4

محرك iX4 بقوة 603 أحصنة

تقدم iX4 نسخة أكثر قوة تعتمد أيضًا على محركين كهربائيين، لكن بإجمالي قدرة يصل إلى 603 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 875 نيوتن متر.

وتتسارع النسخة الأقوى من iX4 2027 من الثبات إلى 96 كم في الساعة خلال 3.7 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 240 كم في الساعة.

سعر بي إم دبليو iX4 المتوقع عالميًا

تشير تقارير عالمية إلى أن السعر المتوقع لسيارة بي إم دبليو iX4 موديل 2027 قد يبدأ من نحو 66,200 دولار أمريكي.