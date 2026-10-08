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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تقارب 500 حصان.. مواصفات فورد موستانج 2026 GT Premium

فورد موستانج GT Premium
فورد موستانج GT Premium
صبري طلبه

تواصل فورد موستانج حضورها ضمن أشهر السيارات الرياضية في العالم مع طرح موديلات 2026، وتحديدًا فئة GT Premium التي تجمع بين التصميم الكوبيه والأداء القوي الناتج عن محرك V8.

وبدأت قصة موستانج في عام 1964 عندما كشفت فورد عن السيارة للمرة الأولى، لتتحول منذ ذلك الحين إلى واحدة من أبرز الأسماء في تاريخ السيارات الرياضية الأمريكية، قبل أن تتطور عبر أجيال متتالية وصولًا إلى الجيل الحالي وموديلات 2026.

فورد موستانج GT Premium

محرك فورد موستانج GT Premium

تعتمد فورد موستانج GT Premium موديل 2026 على محرك بنزين مكون من 8 أسطوانات على شكل V، بسعة 5.0 لتر، ويولد قوة تصل إلى 486 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 567 نيوتن متر.

وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، فيما تنتقل القوة إلى العجلات الخلفية، وتبلغ معدلات استهلاك الوقود نحو 9.2 كيلومتر لكل لتر، بينما يبلغ وزن السيارة من دون ركاب حوالي 1,806 كجم.

فورد موستانج GT Premium

أبعاد وتصميم فورد موستانج GT Premium

تأتي موستانج GT Premium بهيكل كوبيه، ويبلغ طول السيارة 4,811 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,915 مم، وارتفاعها إلى 1,397 مم، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,718 مم.

وتجهز فورد موستانج 2026 GT Premium بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنيةLED ، إلى جانب إضاءة نهارية بالتقنية نفسها، وتأتي السيارة بجنوط رياضية بقياس 19 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي.

تجهيزات فورد موستانج GT Premium

تضم موستانج GT Premium مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، من بينها المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني.

فورد موستانج GT Premium

كما تتضمن تجهيزاتها تحذير التصادم الأمامي والمكابح الطارئة الذاتية، بالإضافة إلى أنظمة قراءة مسار الطريق والتحذير من مغادرة المسار والمساعدة على البقاء ضمنه.

وتضم السيارة كذلك من نظام مراقبة المنطقة العمياء، إلى جانب تحذير حركة المرور الخلفية، وتضاف إليها حساسات الركن، ولا تقتصر تجهيزات موستانج GT Premium على منظومة الأداء، إذ تتضمن المقصورة نظامًا ترفيهيًا وشاشة لعرض الوسائط، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية ومكيف هواء أوتوماتيكي، والمقاعد الكهربائية.

فورد موستانج فورد موستانج GT Premium مواصفات فورد موستانج فورد موستانج 2026

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