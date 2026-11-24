أكدت الفنانة مريم الخشت أنها لا تمنح مواقع التواصل الاجتماعي اهتماماً كبيراً، ولا تتابع التعليقات بصورة مستمرة، موضحة أنها لا تنشر محتوى يومياً من أجل زيادة الوصول أو التفاعل، بل تشارك ما تحبه عندما تشعر برغبتها في ذلك.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها لا تركز كثيراً مع السوشيال ميديا أو التعليقات وما يُقال عنها، مشيرة إلى أنها قد تشارك أحياناً مقاطع أو محتوى على «تيك توك» عندما تلفت نظرها أشياء تحبها، لكنها لا تفعل ذلك من أجل تحقيق «ريتش» أو لأنها مطالبة بالنشر في يوم معين.

وأوضحت أنها لا تستطيع الالتزام بجدول يومي للنشر، أو أن تحدد لنفسها موعداً ثابتاً كل يوم لتقول شيئاً أو تنشر محتوى معيناً، مؤكدة أن هناك أشخاصاً لديهم القدرة على الاستمرار في هذا النوع من النشاط، لكنها لا تستطيع القيام بذلك، وأنها إذا شعرت في يوم ما بأن لديها كلاماً تريد قوله فستقوله، أما إذا لم تكن لديها رغبة فلن تجبر نفسها على النشر.

وشددت الخشت على أنها تنظر إلى مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها شيئاً موجوداً في يدها وتتحكم هي في استخدامه، وليس العكس، قائلة إن السوشيال ميديا «في جيبي»، وإنها هي التي تقرر فتحها أو إغلاقها، وليست هي التي تجذبها بالقوة لمتابعتها، مضيفة أنها تستطيع إغلاقها في أي لحظة إذا لم تكن ترغب في الاطلاع عليها.