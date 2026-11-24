كشفت الفنانة مريم الخشت عن الفلسفة التي تعتمد عليها في التعامل مع الأزمات والمواقف الصعبة التي تواجهها في الحياة، مؤكدة أن لديها يقيناً بأن الله لا يضع أمام الإنسان أمراً لا يستطيع تحمله، وأن كل ما يحدث له مكتوب ومقدر.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها تستند في رؤيتها إلى قول الله تعالى: «قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا»، موضحة أنه لا يوجد شيء يحدث للإنسان إلا وقد كتبه الله له، كما تستحضر قوله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، بما يعني أن الإنسان لن يوضع أمام أمر لا يستطيع تحمله.

وأوضحت الخشت أن هذه الفكرة ليست فلسفة توصلت إليها من تلقاء نفسها، بل هي معانٍ واضحة وردت في القرآن الكريم، مؤكدة أن الإنسان لا يمكن أن يواجه شيئاً لم يكتبه الله له، وأن ما يوضع أمامه يكون في حدود قدرته على التحمل.

وشددت على قناعتها بأن الله لن يضع في طريق الإنسان أمراً يفوق طاقته، وقالت إن ذلك «مستحيل»، معربة عن اتفاقها مع وصف لميس الحديدي لهذا الاعتقاد بأنه يقين عظيم، كما وافقتها عندما أشارت إلى أن في هذه الرؤية معنى للعدل أيضاً.

وأكدت الخشت أنها تتمسك بهذا اليقين في مواجهة ما قد تتعرض له من أذى أو مواقف صعبة، لأنها ترى أن الإنسان يستطيع تحمل ما يأتيه، وأنه لن يُكلف بما لا يطيق.