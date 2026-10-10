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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم بيك أب.. ماذا تقدم فولكس فاجن أماروك 2026؟

فولكس فاجن أماروك 2026
فولكس فاجن أماروك 2026
كريم عاطف

قدمت فولكس فاجن الألمانية عبر مسيرتها مجموعة متنوعة من الطرازات، سواء كانت من عائلة الهاتشباك أو السيدان، إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وصولًا إلى مركبات البيك أب.

وتعد أماروك واحدة من أبرز سيارات البيك أب التي قدمتها العلامة، والتي قدمت بالكثير من التجهيزات، وذلك ضمن موديلات 2026، إلى جانب محرك ديزل سداسي الأسطوانات ونظام دفع كلي.

فولكس فاجن أماروك 2026

محرك فولكس فاجن أماروك 2026

تعتمد فولكس فاجن أماروك 2026، على محرك ديزل مزود بشاحن توربيني بسعة 3.0 لتر، مكون من 6 أسطوانات بتصميم V6 ويولد المحرك قوة تصل إلى 237 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 600 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، وتنتقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام دفع كلي AWD.

أبعاد فولكس فاجن أماروك 2026

تنتمي أماروك إلى فئة سيارات البيك أب كبيرة الحجم، إذ يبلغ طولها 5,390 مم، ويصل عرضها إلى 1,910 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,884 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 3,270 مم.

فولكس فاجن أماروك 2026

تجهيزات فولكس فاجن أماروك 2026

تضم المقصورة مقعد سائق يمكن تعديله كهربائيًا عبر 10 وضعيات، بينما يأتي مقعد الراكب الأمامي بخاصية الضبط الكهربائي مع ثماني وضعيات، كما تأتي عجلة القيادة بكسوة جلدية وتصميم متعدد الوظائف.

وعلى صعيد التقنيات، تعتمد فولكس فاجن أماروك 2026 على شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 12 بوصة، مع دعم الاتصال عبر البلوتوث، ما يسمح بربط الهواتف المتوافقة واستخدام بعض الوظائف الصوتية. 

فولكس فاجن أماروك 2026

وتأتي أمام السائق شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة لعرض بيانات السيارة والقيادة، وتضم التجهيزات الصوتية نظامًا من Harman   Kardon يتكون من ثماني سماعات، فيما تشمل المقصورة نظام تكييف هواء. 

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