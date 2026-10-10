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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن تكشف عن ID. تيجوان الكهربائية.. بديلة ID.4

فولكس فاجن ID. Tiguan
فولكس فاجن ID. Tiguan
عزة عاطف

أزاحت شركة «فولكس فاجن» الستار رسميًا عن سيارتها الكهربائية الجديدة كليًا «ID. Tiguan»، لتشكل البديل المباشر لطرازي «ID.4» والكروس أوفر الكوبيه «ID.5» في الأسواق العالمية. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية جديدة تستهدف الاعتماد على اسم «تيجوان» الأيقوني الناجح لتجاوز التحديات والانطباعات السلبية التي واجهت عائلة طرازات ID السابقة، مع تقديم تصميم هجومي ومقصورة رقمية معززة بمستويات أعلى من الجودة العملية.

تصميم خارجي أكثر شراسة وتحسينات عملية في السعة

تتخلى «ID. Tiguan» عن الخطوط الدائرية البسيطة لطراز ID.4 لصالح تصميم مستوحى من طرازات الكروس أوفر الكلاسيكية الأكثر قوة، مع واجهة أمامية مرتفعة وشبكة إضاءة ممتدة.

واستحدثت الشركة صندوق أمتعة أمامي (Frunk) بسعة 32 لترًا لأول مرة، ليرتفع إجمالي سعة التخزين مع الحيز الخلفي البالغ 534 لترًا إلى مساحات تحميل متطورة. 

كما تعززت قدرات الشاحنة الفنية لتصل قدرة القطر المسموح بها إلى 2000 كجم في فئات الدفع الرباعي.

المنظومة الميكانيكية والمدى الكهربائي

تتوفر السيارة بثلاثة خيارات من منظومات القوة المعتمدة على حزمتين من البطاريات:

الفئة القياسية تعمل بمحرك خلفي بقوة 188 حصانا مع بطارية سعة 58 كيلوواط/ساعة. 

أما فئة المدى الممتد فتتزود بمحرك خلفي بقوة 281 حصانا وبطارية سعة 77 كيلوواط/ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 600 كم وفق معيار WLTP. 

وتأتي فئة الدفع الكلي «4Motion» بمحركين بقوة إجمالية تبلغ 295 حصانا مع حزمة بطارية سعة 77 كيلوواط/ساعة. وتدعم الهندسة الكهربائية تقنيات الشحن السريع بالتيار المستمر لتلبية احتياجات السفر الطويل بكفاءة عالية.

المقصورة الرقمية ولمسات كلاسيكية جذابة

أعادت فولكس فاجن تصميم المقصورة الداخلية بأسلوب يعالج انتقادات المالكين السابقين، حيث جرى تحسين جودة الخامات وإعادة الأزرار والمفاتيح الفيزيائية للوحة التحكم وعجلة القيادة. 

كما قدمت الشركة خيارات عرض رقمية مبتكرة تُستعاد من خلالها واجهات العدادات الكلاسيكية لطراز «جولف 4» القديم على الشاشة المركزية الرئيسية، مما يضفي طابعًا نوستالجيًا على التجربة التقنية. 

ومن المقرر فتح باب الطلبات الرسمية في ألمانيا وأوروبا بسعر يبدأ من 42695 يورو، على أن تبدأ التسليمات الأولى مطلع عام 2027 تمهيدًا لطرحها لاحقًا في الأسواق العالمية.

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