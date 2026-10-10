هوندا تؤجل الجيل الجديد من CR-V وتلغي إنتاج سيفيك

أجرت شركة «هوندا» تعديلات جذرية على خططها الإنتاجية في السوق الأمريكي، شملت إرجاء إطلاق الجيل الجديد كليًا من سيارتها الكروس أوفر الشهيرة «CR-V» وإلغاء خطط تجميع طراز «سيفيك» محليًا.

وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الشركة لإعادة توجيه الطاقة الإنتاجية نحو تلبية الطلب المتزايد على الطرازات الحالية ذات الإقبال الواسع في أمريكا الشمالية.

تفاصيل تأجيل إنتاج الجيل القادم من CR-V

قررت هوندا تأجيل بدء إنتاج الجيل الجديد من «CR-V» لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ليتحول موعد انطلاق خطوط التجميع من أواخر عام 2026 إلى شهر أبريل من عام 2027.

ويعود السبب الأساسي لهذا القرار إلى استمرار قوة مبيعات الطراز الحالي وارتفاع الطلب عليه، مما أبقى المخزون لدى الوكلاء عند مستويات منخفضة للغاية لا تتجاوز 17 يومًا.

وفضلت الشركة الاستمرار في توفير النسخ الحالية التي يطلبها المستهلكون بكثافة بدلاً من الإسراع في عملية تغيير خطوط الإنتاج، مع خفض حجم الإنتاج المستهدف للسنة الأولى بنحو 7% ليستقر عند 41315 وحدة.

إلغاء خطط تصنيع «سيفيك» في مصنع إنديانا

في خطوة متصلة لإعادة هيكلة المصانع الأمريكية، ألغت هوندا رسميًا خططها السابقة لتصنيع الجيل القادم من سيارة «سيفيك» سيدان في مصنعها الكائن بولاية إنديانا، والتي كان مقررًا انطلاقها في مارس 2028.

وبموجب هذا التعديل، سيتم تخصيص مصنع إنديانا بالكامل ليكون مركزًا رئيسيًا لإنتاج طراز «CR-V» المعتمد على منظومات الهجين حصريًا.

وفي المقابل، ستعتمد الشركة على استيراد سيارات سيفيك المطلوبة في السوق الأمريكي من مصانعها المعتمدة في كندا واليابان.

التحول الاستراتيجي نحو السيارات الهجينة في أمريكا الشمالية

تعكس هذه المناورات الصناعية تركيز هوندا المكثف على تعزيز حضورها في قطاع المركبات الهجينة التي تمثل رهان الشركة الأساسي لمرحلة الانتقال الكهربائي الحالية.

وتسعى الإدارة من خلال هذه التحولات إلى تحسين كفاءة سلاسل التوريد، ومواجهة التغيرات السريعة في تفضيلات المشترين بالأسواق الأمريكية، وضمان استمرارية تفوق طرازاتها الأكثر مبيعًا في قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.