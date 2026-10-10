فولكس فاجن تستدعي 22 ألف سيارة ID.4 وتحذر مالكيها من تجاوز شحن 80%

كشفت شركة «فولكس فاجن» عن استدعاء جديد يطال 22524 سيارة من طراز «ID.4» الكهربائي لموديلات السنوات من 2023 إلى 2026، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بسلامة حزمة البطاريات واحتماّلية نشوب حرائق.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الاستدعاءات المرتبطة بنظام البطاريات والتي واجهت الطراز خلال العام الحالي، مما دفع الشركة مؤخرًا لإعادة تسمية بعض فئاتها إلى «ID. Tiguan» لتقريبها من ذهنية المستهلكين وكسر ارتباط الاسم بالسجل المتكرر للمشاكل الفنية.

تفاصيل الخلل الفني ومخاطر حزمة البطاريات

أوضحت وثائق الهيئة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أن الخلل يكمن في عيوب محتملة داخل خلايا البطارية قد تؤدي إلى حدوث ماس كهربائي وارتفاع مفرط في حرارة الحزمة، مما يرفع من مخاطر اشتعال النيران فيها.

وسبق أن أدت هذه المشاكل المتكررة إلى تعرض الصانع الألماني لدعاوى قضائية من قبل بعض المالكين المتضررين، الأمر الذي فرض على الشركة اتخاذ تدابير عاجلة لحين توفير الإصلاح البرمجي أو الميكانيكي الدائم من قبل الوكلاء ومراكز الخدمة المعتمدة.

تعليمات السلامة المؤقتة وتحديد سقف الشحن بنسبة 80%

وجهت فولكس فاجن تحذيرًا صارمًا لجميع مالكي السيارات المشمولة بالاستدعاء بضرورة الالتزام بعدم شحن بطاريات سياراتهم لأكثر من 80% من سعتها القصوى، إلى جانب تجنب ترك المركبات متوقفة داخل المرائب المغلقة أو بالقرب من المباني السكنية أثناء عملية الشحن.

وتهدف هذه الإجراءات الاحترازية المؤقتة إلى خفض الضغط الكهربائي والكيميائي على الخلايا المتأثرة وتقليل احتمالات التعرض لأي حوادث طارئة لحين الانتهاء من فحص وتحديث وحدات التحكم في السيارات المستدعاة.

التداعيات على مبيعات السيارات الكهربائية واستراتيجية التسمية

تسلط هذه التطورات الضوء على التحديات الهندسية المستمرة التي تواجه شركات السيارات الكبرى في ضبط جودة البرمجيات وأنظمة إدارة البطاريات المعقدة في عصر المركبات الكهربائية.

وتسعى فولكس فاجن من خلال خطط إعادة الهيكلة وتغيير الأسماء التجارية إلى طي صفحة هذه المشاكل التقنية واستعادة ثقة العملاء في معايير الأمان والموثوقية لأسطولها الكهربائي الجديد.