ميني كوبر Cabriolet.. بقوة تصل لـ 228 حصانًا

تعود بداية مسيرة ميني إلى عام 1959، عندما ظهرت السيارة للمرة الأولى لتقدم مفهومًا مختلفًا للسيارات الصغيرة، وعلى مدار العقود التالية، تطورت العلامة لتقدم مجموعة متنوعة من الطرازات التي حافظت على هويتها التصميمية.

ويأتي طراز ميني كوبر كابريوليه ضمن الإصدارات الشهيرة في تاريخ العلامة البريطانية، إذ يجمع بين أبعاد السيارات الصغيرة وتصميم السقف القابل للفتح، إلى جانب الكثير من التجهيزات الداخلية والخارجية.

محركات ميني كوبر Cabriolet

قدمت ميني كوبر كابريوليه بثلاثة مستويات من الأداء، تبدأ بمحرك بنزين تيربو ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تبلغ 161 حصانًا، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي، وتستغرق السيارة 7.9 ثانية للوصول من الثبات إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة.

ميني كوبر Cabriolet

وتعتمد فئة Cooper Sعلى محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، تصل قوته إلى 201 حصان، مع عزم دوران يبلغ 299 نيوتن متر، ويعمل المحرك مع ناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات، ونظام دفع أمامي، لتتمكن السيارة من التسارع إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 6.7 ثانية.

وتتصدر فئة John Cooper Works قائمة الاعلى قوة، حيث دعمت بمحرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 228 حصانًا، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، فيما يبلغ زمن التسارع من الثبات إلى 96 كيلومترًا في الساعة نحو 6.2 ثانية.

ميني كوبر Cabriolet

تجهيزات ميني كوبر Cabriolet

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات حيث تتضمن مقاعد مكسوة بالجلد، مع إمكانية ضبط المقعدين الأماميين كهربائيًا، كما تأتي السيارة بعجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف ومدفأة.

وتشمل التجهيزات كذلك نظام تكييف هواء أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق، وإضاءة داخلية محيطية، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأول، وشاشة معلومات وترفيه بقياس 9.4 بوصة، تدعم الشاشة الاتصال اللاسلكي بتطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto.

ميني كوبر Cabriolet

أبعاد ميني كوبر Cabriolet

تأتي ميني كوبر كابريوليه بنسبة طول بلغت 3879 مم، فيما يصل عرضها إلى 1744 مم، ويبلغ ارتفاعها 1431 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2495 مم.