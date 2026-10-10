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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي تخطط لإطلاق سيارتي «أيونيك 4 و7» لتعزيز عائلتها الكهربائية

هيونداي أيونيك 7
هيونداي أيونيك 7
عزة عاطف

تستعد شركة «هيونداي» لتوسيع تشكيلة سياراتها الكهربائية بالكامل عبر إضافة طرازين جديدين كليًا ينتميان لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV). 

وبحسب تقارير صحفية متخصصة نقلاً عن مجلة «أوتو إكسبريس»، تعتزم الصانعة الكورية إطلاق طرازي «أيونيك 4» المدمج و«أيونيك 7» المتوسط الحجم خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا، لسد الفجوات في سلسلة تسميات «Ioniq» وتلبية احتياجات مختلف الشرائح السوقية بعد النجاح الذي حققته طرازات أيونيك 5 وأيونيك 6 وأيونيك 9.

مواصفات «أيونيك 7» وموقعها بين طرازي أيونيك 5 وأيونيك 9

تستهدف سيارة «أيونيك 7» سد الفجوة بين طراز «أيونيك 5» المدمج و«أيونيك 9» العائلي الكبير المكون من 3 صفوف، حيث تأتي بحجم أكبر قليلاً من أيونيك 5 وتصميم كلاسيكي مخصص لتوفير أقصى مساحة داخلية ممكنة للعائلات. 

وتخطط الشركة لتقديم خيارات مقصورة تتسع لصفين أو 3 صفوف من المقاعد. 

وتعتمد السيارة على منصة هندسية بمعمارية 800 فولت تدعم الشحن الفائق السرعة بالتيار المستمر، مع توفير خيارات محرك أحادي أو ثنائي لنظام الدفع الكلي، بمدى قيادة كهربائي يتجاوز 400 ميل (نحو 643 كم) وفق معايير WLTP، إلى جانب تزويدها بنظام الترفيه الحديث «Pleos» وقابليتها للتحديثات البرمجية عبر الهواء (OTA).

«أيونيك 4» البديل الكهربائي المباشر لطراز كونا EV

تأتي سيارة «أيونيك 4» لتشغل فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات تحت المدمجة (Subcompact SUV)، لتكون بديلًا مباشرًا لطراز «كونا EV». 

وتهدف هيونداي من خلال هذا الطراز إلى تقديم خيار كهربائي عملي مخصص للتنقلات اليومية داخل المدن، مع الاعتماد على قاعدة بناء كهربائية مخصصة تضمن كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة واستغلال المساحات الداخلية مقارنة بالطرازات السابقة المتحولة عن منصات الوقود التقليدي.

التقديرات السعرية واستراتيجية التوسع الكورية

تُشير التقديرات إلى أن أسعار «أيونيك 7» ستنطلق في السوق البريطاني من نحو 45000 جنيه إسترليني (أي ما يعادل نحو 59500 دولار أمريكي)، مما يضعها في موقع منافس قوي ضمن فئة السيارات الكروس أوفر العائلية. 

وتؤكد هذه الخطوة تسارع خطة هيونداي لبناء أسطول كهربائي شامل يبدأ من طراز «أيونيك 3» الموجه للأسواق الأوروبية وصولاً إلى الطرازات العائلية الكبيرة والفئات الرياضية عالية الأداء مثل «أيونيك 5 N» و«أيونيك 6 N».

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