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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هوندا سيفيك الهجينة 2027 بفتيس وهمي

هوندا سيفيك
هوندا سيفيك
عزة عاطف

تواصل سيارة «هوندا سيفيك» تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز السيارات المدمجة وأكثرها طلبًا في السوق الأمريكي، مدعومة بنمو مستمر في حجم المبيعات. 

وسجلت مبيعات سيفيك في سبتمبر 2026 نحو 17724 وحدة بزيادة بلغت 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي المبيعات منذ بداية العام إلى 195135 سيارة.

ولمواكبة هذا النجاح، طرحت هوندا تحديثات موديل 2027 التي تتضمن زيادة طفيفة في الأسعار وإضافة فئة جديدة وميزات مستوحاة من طراز «بريلود» الرياضي.

زيادة طفيفة في الأسعار وإضافة فئة Sport-L الجديدة

شهدت أسعار مختلف فئات هوندا سيفيك لعام 2027 ارتفاعًا طفيفًا وثابتًا بمقدار 300 دولار أمريكي فقط across the board (عبر التشكيلة). 

وفي إطار سعي الشركة لسد الفجوة بين الفئات العقلية والنسخ الهجينة، قدمت هوندا فئة «Sport-L» الجديدة كليًا لتمنح العملاء خيارًا إضافيًا يجمع بين الطابع الرياضي والاقتصاد في استهلاك الوقود دون الحاجة للانتقال المباشر إلى الفئات الهجينة البحتة.

تقنيات مستوحاة من طراز بريلود لتعزيز الأداء الهجيني

تحصل النسخ الهجينة من سيفيك 2027 على تقنية جديدة مستعارة مباشرة من طراز «هوندا بريلود»، والتي تركز على تحسين استجابة منظومة الدفع وتقديم تجربة قيادة أكثر تفاعلية. 

وتعمل هذه الإضافات التقنية على دمج القدرة الحركية للمحرك الكهربائي مع محرك الاحتراق الداخلي بسلاسة أكبر، مما يعزز من متعة القيادة ويرفع من كفاءة استهلاك الطاقة على الطرق السريعة وفي زحام المدن.

استمرار التفوق التسويقي واستراتيجية الأسواق

تؤكد هذه التحديثات المدروسة حرص الصانع الياباني على الحفاظ على تنافسية سيارته الأيقونية في مواجهة المنافسين الشرسين بفئة السيارات المدمجة. 

ومع استقرار معدلات الطلب وارتفاع المبيعات، تواصل سيفيك تقديم معادلة متوازنة تجمع بين الاعتمادية العالية، والتصميم العصري، والتقنيات المستدامة المتطورة التي تلبي تطلعات المشترين في أمريكا الشمالية وخارجها.

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