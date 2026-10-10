جيف بيزوس ساعد في إطلاق أول سيارة كهربائية لفيراري قبل 10 سنوات

كشفت تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة «فيراري» جون ألكان عن تفاصيل محادثة غير رسمية جمعته بمؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس في عام 2016، والتي لعبت دورًا محوريًا في دفع الصانع الإيطالي نحو التفكير الجاد في تطوير أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخه.

وأسفرت هذه المسارعة الهندسية لاحقًا عن إطلاق طراز «فيراري لوتشي» الكهربائي الخارق.

كواليس محادثة 2016 وتأثيرها على استراتيجية مارانيلو

أشار ألكان إلى أن الحوار العفوي الذي جرى خلال نزهة مشتركة مع بيزوس تضمّن تحديًا مباشرًا لأفكار الشركة التقليدية، حيث شجعه مؤسس أمازون على ضرورة تبني تقنيات السيارات الكهربائية.

ورغم التأخير الزمني قبل اتخاذ القرار الرسمي بالإنتاج، إلا أن تلك النقاشات وضعت البذرة الأولى لتغيير بوصلة أبحاث تطوير المحركات داخل مقر الشركة في مدينة مارانيلو الإيطالية.

تصميم «Luce» بالتعاون مع جيف آيف وردود فعل عشاق العلامة

تجسدت ثمرة هذا التوجه في سيارة «فيراري لوتشي» التي جرى تطوير تصميمها الداخلي والخارجي بالتعاون مع الاستوديو الإبداعي «LoveFrom» بقيادة مصمم أبل السابق جوني آيف.

وعلى صعيد الأداء، تعتمد السيارة على منصة هندسية متطورة تضم 4 محركات كهربائية مستقلة وبطارية بقوة 800 فولت تولد معًا طاقة إجمالية تبلغ 1035 حصانًا.

ومع ذلك، أثار التصميم الخارجي المبتكر وغير التقليدي انقسامًا واسعًا بين عشاق العلامة التجارية (البرونيست)، حيث واجه انتقادات لابتتعاده عن الخطوط الحادة المعتادة لسيارات الاحتراق الداخلي.

وفي المقابل، دافع تنفيذيو الشركة عن هذا التوجه باعتباره خطوة تطورية إلزامية لفتح باب آفاق جديدة أمام فيراري في عصر التنقل الكهربائي المستدام.