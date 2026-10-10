الأولى بأقل سعر.. 5 سيارات رياضية أوتوماتيك في مصر

يضم السوق المصري الكثير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف من خلال القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار، بالإضافة إلى خيارات التصميم بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية صاحبة الشعبية الكبيرة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أسعار ومواصفات 5 سيارات رياضية أوتوماتيك في مصر

نيسان ماجنايت

نيسان ماجنايت

تستمد نيسان ماجنايت قوتها من محرك 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، يضخ 100 حصان، و152 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع تقنيات الجر الامامي للعجلات، ويبدأ سعر السيارة من 820,000 إلى 900,000 جنيه.

شيري تيجو 4

شيري تيجو 4

تعتمد السيارة شيري تيجو 4 برو على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر "تيربو"، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد أوامر الحركة من ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT ، ويتراوح سعر السيارة بين 899,000 و 999,000 جنيه.

إم جي ZS

إم جي ZS

زودت السيارة إم جي ZS بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، تقدم السيارة بسعر يبلغ 1,075,000 جنيه.

هافال جوليان

هافال جوليان

دعمت السيارة هافال جوليان بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 148 حصانًا، و220 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة 1,209,000 جنيه.

ساوايست اس 05

ساوايست اس 05

دعمت السيارة ساوايست إس 05 بمحرك رباعي الأسطوانات 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، وعزم دوران 230 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ويبلغ سعر السيارة نحو 1,070,000 جنيه.