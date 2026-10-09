أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات تحمل العلامة الفرنسية واليابانية في مصر.. كل ما تريد معرفته عن بنتلي Torcal الجديدة

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



لعشاق الفخامة.. كل ما تريد معرفته عن بنتلي Torcal

تفتح بنتلي فصلًا جديدًا في تاريخها مع تقديم Torcal، التي تأتي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات الكبيرة، وتحديدًا من الفئة الفاخرة التي تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل.

دفع كلي للعجلات.. ماذا تقدم ميني كونتري مان 2026؟

تطرح ميني سيارتها كونتري مان ضمن موديلات 2026 العالمية، مع مجموعة متنوعة من منظومات الحركة التي تشمل محركات البنزين والإصدارات الكهربائية بالكامل، إلى جانب تجهيزات تقنية حديثة وأنظمة دفع كلي للعجلات في بعض الفئات.

بي إم دبليو تقدم iX4 الكهربائية 2027 الجديدة

تعزز بي إم دبليو وجودها في سوق السيارات الكهربائية عالميًا مع تقديم iX4 موديل 2027، التي تنضم إلى مجموعة الطرازات العاملة بالطاقة الكهربائية.

أسعار كاديلاك CT5 موديل 2026 في السوق السعودي

تأتي كاديلاك CT5 موديل 2026 ضمن فئة سيارات السيدان المتوسطة الفاخرة، مع طرحها في السوق السعودي بمجموعة من الخيارات الميكانيكية، إلى جانب حزمة من التجهيزات، مع الحفاظ على طابعها السيدان.

أرخص 5 سيارات تحمل العلامة الفرنسية واليابانية في مصر.. بالأسعار

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الاصدارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب الأسعار، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم، بالإضافة إلى تنوع العلامات وبلد المنشأ والتجميع، ومنها الفرنسية واليابانية.