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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات ايكار 03T موديل 2026 في السوق السعودية

ايكار 03T موديل 2026
ايكار 03T موديل 2026
صبري طلبه

تنتمي ايكار 03T موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتندرج ضمن علامة ايكار التابعة لشيري الصينية، التي تعمل على تطوير سيارات تعتمد على التقنيات الكهربائية وأنظمة الدفع الحديثة. 

أبعاد ايكار 03T

تبلغ أبعاد السيارة 4,503 مم طولًا، و1,950 مم عرضًا، فيما يصل ارتفاعها إلى 1,815 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,783 مم، وتصل المسافة الفاصلة بين الهيكل وسطح الطريق إلى 220 مم.

ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 2,045 كجم، في حين تعتمد على عجلات بقياس 21 بوصة في الأمام والخلف، وتشمل تجهيزات الإضاءة مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب مصابيح نهارية تعمل بالتقنية نفسها.

ايكار 03T موديل 2026

منظومة دفع كهربائية بقوة 422 حصانًا

تعتمد ايكار 03T موديل 2026 على نظام كهربائي ممتد المدى يعرف اختصارًا باسم REEV، ويضم محركين كهربائيين، مع محرك بنزين سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، وتصل القوة الإجمالية للنظام إلى 422 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 505 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي ذي سرعة واحدة، مع نظام دفع كلي AWD يوزع القوة على العجلات الأربع. 

ايكار 03T موديل 2026

تسارع ايكار 03T 

تسجل السيارة زمن تسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة يبلغ 5.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 170 كم في الساعة. 

ايكار 03T موديل 2026

البطارية ومدى القيادة 

تأتي ايكار 03T 2026 ببطارية سعة 34.31 كيلوواط ساعة، ويبلغ مدى القيادة باستخدام الطاقة الكهربائية وحدها نحو 144 كم، أما مدى القيادة الإجمالي، فيرتفع إلى 801 كم، بفضل نظام تمديد المدى الذي يتيح مواصلة السير عند الحاجة إلى طاقة إضافية. 

ايكار 03T موديل 2026

ايكار 03T ووضعيات القيادة

تتيح السيارة مجموعة من وضعيات القيادة، تشمل الوضع العادي والرياضي والاقتصادي، إلى جانب إعدادات مخصصة للطين والرمال والثلوج والطرق الوعرة.

سعر ايكار 03T موديل 2026 في السعودية

يبلغ سعر السيارة ايكار 03T موديل 2026 في السوق السعودي 133,285 ريالًا.

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