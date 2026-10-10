أستون مارتن فانكويش 2026 بقوة 835 حصان.. صور

ارتبط اسم أستون مارتن البريطانية بالسيارات الرياضية الفاخرة منذ تأسيسها، واستطاعت على مدار تاريخها الجمع بين التصميم المميز والمحركات ذات الأداء المرتفع، كما اكتسبت شهرة واسعة خارج عالم السيارات من خلال ظهور طرازاتها في سلسلة أفلام جيمس بوند.

وتواصل العلامة هذا التوجه مع فانكويش موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة الكوبيه الرياضية الفاخرة، وتعتمد على محرك V12 مزود بشاحني توربو، بقوة تصل إلى 835 حصانًا، مع الجمع بين الأداء العالي والتصميم ذي الطابع الرياضي.

أستون مارتن فانكويش 2026

محرك أستون مارتن فانكويش 2026

تعتمد أستون مارتن فانكويش 2026 على محرك بنزين مكون من 12 أسطوانة بتصميم V12، وتبلغ سعته 5.2 لتر، مع نظام شحن توربيني مزدوج، وتصل قوة المحرك إلى 835 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1000 نيوتن متر.

تسارع أستون مارتن فانكويش 2026

تستطيع فانكويش الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 3.3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 345 كم في الساعة.

أستون مارتن فانكويش 2026

تصميم أستون مارتن فانكويش 2026

يبلغ طول أستون مارتن فانكويش 2026 نحو 4,850 مم، ويصل عرضها إلى 2,044 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,290 مم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,885 مم، في حين يصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,910 كجم.

أستون مارتن فانكويش 2026

وتأتي السيارة بعجلات من الألمنيوم بقياس 21 بوصة في الأمام والخلف، وتشمل التجهيزات الخارجية مصابيح أمامية وخلفية بتقنية ليد، إلى جانب إضاءة نهارية بالتقنية نفسها وفتحة سقف بانورامية.

تجهيزات أستون مارتن فانكويش 2026 الداخلية

تتكون المقصورة من مقعدين، مع كسوة جلدية للمقاعد وتصميم رياضي لكل من مقعد السائق ومقعد الراكب الأمامي. ويحصل المقعدان على إمكانية الضبط الكهربائي، إلى جانب خاصيتي التدفئة والتبريد.

أستون مارتن فانكويش 2026

ويأتي المقود بكسوة جلدية وتصميم متعدد الوظائف، مع خاصية التدفئة، فيما يوفر نظام التكييف الأوتوماتيكي ثنائي المناطق إمكانية ضبط درجات الحرارة بصورة مستقلة بين جانبي المقصورة. وتشمل التجهيزات كذلك شاحنًا لاسلكيًا للهاتف في الصف الأول وإضاءة محيطية داخلية.

أستون مارتن فانكويش 2026

وتعتمد السيارة على شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 10.25 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي للاتصال بالهواتف المتوافقة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالمقاس نفسه لعرض معلومات القيادة، وتضم المقصورة نظامًا صوتيًا من Bowers & Wilkins يتكون من 15 سماعة.