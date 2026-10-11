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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن تقدم ID تيجوان 2027 الكهربائية.. وهذا سعرها عالميًا

فولكس فاجن ID تيجوان 2027
فولكس فاجن ID تيجوان 2027
صبري طلبه

تواصل فولكس فاجن توسيع مجموعتها من السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية، مع طرح ID تيجوان موديل 2027 عالميًا، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. 

محركات فولكس فاجن ID تيجوان 2027

 تعتمد فولكس فاجن ID تيجوان 2027 على مجموعة من الخيارات الكهربائية، تبدأ بفئة مزودة بمحرك مثبت على المحور الخلفي ينتج قوة تبلغ 188 حصانًا، ويتصل ببطارية سعتها 58 كيلووات ساعة. 

فولكس فاجن ID تيجوان 2027

تقدم الشركة خيارًا آخر من السيارة بمحرك كهربائي خلفي تبلغ قوته 281 حصانًا، مع بطارية بسعة 77 كيلووات ساعة، ويجمع هذا الإصدار بين قدرة أعلى من الفئة الأساسية وسعة بطارية أكبر، وهو ما يجعله مختلفًا من الناحية الميكانيكية عن النسخة المزودة ببطارية 58 كيلووات ساعة. 

وتأتي الفئة الأعلى من ID تيجوان 2027 بمنظومة دفع كلي للعجلات، وتصل قوتها الإجمالية إلى 295 حصانًا، مع الاحتفاظ بالبطارية الأكبر التي تبلغ سعتها 77 كيلووات ساعة، ويختلف هذا الإصدار عن النسختين ذواتي الدفع الخلفي بوجود نظام ينقل القوة إلى العجلات الأربع، إلى جانب ارتفاع القدرة الإجمالية للمحركات.

فولكس فاجن ID تيجوان 2027

مدى القيادة يصل إلى 600 كيلومتر 

تشير فولكس فاجن إلى أن ID. تيجوان الكهربائية تستطيع قطع مسافة تصل إلى 600 كيلومتر باستخدام شحنة واحدة.

فولكس فاجن ID تيجوان 2027

تجهيزات فولكس فاجن ID تيجوان 2027

تضم فولكس فاجن ID تيجوان 2027 مجموعة من الشاشات التي تتوزع بين السائق والراكب الأمامي والجزء الأوسط من لوحة القيادة، وتشمل التجهيزات شاشة عدادات رقمية بقياس 10 بوصات أمام السائق، إلى جانب شاشة مركزية للمعلومات والترفيه يبلغ قياسها 15 بوصة. 

فولكس فاجن ID تيجوان 2027

وتأتي السيارة كذلك بشاشة مستقلة للراكب الأمامي بقياس 12 بوصة، إلى جانب الشاشات الرقمية، وتشمل التجهيزات نظامًا صوتيًا ترفيهيًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكيًا متعدد المناطق، إلى جانب تقنيات الحماية والأمان.

سعر فولكس فاجن ID تيجوان 2027 عالميًا

يبدأ السعر العالمي لفولكس فاجن ID تيجوان موديل 2027 من 42,695 يورو.

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