بي واي دي تستعد لاطلاق هان 2027 الجديدة.. بمظهر عصري

تستعد بي واي دي لإطلاق هان 2027 في السوق الصيني، مع مجموعة من التغييرات التي تشمل التصميم الخارجي والأبعاد وخيارات الأداء الكهربائي، بينما تحافظ السيارة الجديدة على هويتها باعتبارها سيارة سيدان عصرية.

تصميم بي واي دي هان 2027

تأتي بي واي دي هان 2027 بطول إجمالي يبلغ 5,156 مم، بزيادة قدرها 106 مم مقارنة بالجيل السابق، بينما يصل عرض السيارة إلى 1,969 مم، وارتفاعها إلى 1,507 مم.

كما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,030 مم، بعد زيادة بلغت 60 مم، وتمثل هذه التغييرات أحد أبرز الجوانب التي تميز الطراز الجديد، إذ أصبحت السيارة أطول مع قاعدة عجلات ممتدة، في حين تحتفظ بنسب الهيكل المنخفضة التي تتناسب مع تصميم سيارات السيدان.

بي واي دي هان 2027

وتتبنى السيارة تصميمًا أماميًا بملامح حادة، مع مصابيح إضاءة تعتمد على تقنية LED، إلى جانب تجهيزات مخصصة لمراقبة الطريق والمحيط القريب، وتشمل رادار علوي للرصد، ومجموعة من مستشعرات الحركة في الجهتين الأمامية والخلفية، فضلًا عن كاميرات للمتابعة، وإشارات ضوئية جانبية مدمجة بالمرايا، إلى جانب العواكس الضوئية.

محركات وأداء بي واي دي هان 2027

تعتمد بي واي دي هان 2027 على خيارات مختلفة من المحركات الكهربائية، إذ تقدم إحدى النسخ بمحرك بقوة 245 كيلوواط، بما يعادل نحو 329 حصانًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 240 كم/س، كما تتوفر نسخة أخرى بقوة 300 كيلوواط، تعادل قرابة 402 حصان.

بي واي دي هان 2027

بي واي دي هان 2027 الفئة الأعلى تجهيزًا

تعتمد الفئة الأعلى تجهيزًا من بي واي دي هان 2027 على محركين كهربائيين ينتجان معًا قوة إجمالية تبلغ 520 كيلوواط، أي ما يعادل نحو 697 حصانًا، وترتبط هذه المنظومة بنظام دفع كلي للعجلات، وتصل السرعة القصوى للسيارة في هذه الفئة إلى 270 كم/س.