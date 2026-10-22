أسعار بي واي دي سي ليون 5 موديل 2026 في السعودية

تنتمي بي واي دي سي ليون 5 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتعتمد على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن تجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي، بينما تأتي السيارة بمجموعة من التجهيزات التقنية وعناصر الراحة، إلى جانب مقصورة تضم شاشات رقمية وأنظمة اتصال بالهواتف الذكية.

تصميم بي واي دي سي ليون 5 2026

تأتي بي واي دي سي ليون 5 2026 بطول يبلغ 4,738 مم، وعرض يصل إلى 1,860 مم، وارتفاع قدره 1,710 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,712 مم، بينما يبلغ الخلوص الأرضي 150 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,785 كجم.

بي واي دي سي ليون 5 2026

وتعتمد بي واي دي سي ليون 5 2026 على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، كما تأتي بجنوط ألمنيوم قياس 18 بوصة في الأمام والخلف، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة نحو 463 لترًا، وتشمل التجهيزات الخارجية سقفًا بانوراميًا، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية.

بي واي دي سي ليون 5 2026

منظومة هايبرد بقوة 210 أحصنة

تعتمد بي واي دي سي ليون 5 موديل 2026 على منظومة هجينة قابلة للشحن الخارجي، تضم محرك بنزين بسعة 1.5 لتر مكونًا من أربع أسطوانات، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 210 أحصنة، وتنتقل القوة إلى العجلات الأمامية من خلال نظام الدفع الأمامي FWD.

بي واي دي سي ليون 5 2026

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 170 كم في الساعة، بينما تستغرق عملية التسارع من السكون إلى 100 كم في الساعة نحو 8.1 ثانية، وتأتي السيارة ببطارية تبلغ سعتها 18.3 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 81 كم، فيما يبلغ مدى القيادة الإجمالي 791 كم عند الاستفادة من المنظومة الهجينة.

بي واي دي سي ليون 5 2026

تجهيزات بي واي دي سي ليون 5 2026

تضم المقصورة شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.8 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتأتي كذلك بشاشة عدادات رقمية مقاس 8.8 بوصة، وتشمل التجهيزات عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظامًا صوتيًا مكونًا من 6 سماعات، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

سعر بي واي دي سي ليون 5 موديل 2026 في السعودية

تُطرح بي واي دي سي ليون 5 موديل 2026 في السوق السعودية بسعر يبلغ 79,700 ريال سعودي.