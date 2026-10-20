تقدم بي واي دي Ti7 موديل 2026 في السوق السعودي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مع منظومة دفع هجينة قابلة للشحن تجمع بين محرك بنزين ومحركين كهربائيين، إلى جانب نظام دفع رباعي.

أبعاد بي واي دي Ti7

تبلغ أبعاد بي واي دي Ti7 موديل 2026 نحو 5,016 مم طولًا، و1,995 مم عرضًا، و1,865 مم ارتفاعًا، فيما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2,920 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2,425 كجم، أما صندوق الأمتعة، فتبلغ سعته 970 لترًا.

بي واي دي Ti7

محرك بي واي دي Ti7

تعتمد بي واي دي Ti7 على منظومة هجينة قابلة للشحن، تتكون من محرك بنزين تيربو بأربع أسطوانات وسعة 1.5 لتر، إلى جانب محركين كهربائيين.

وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 480 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران الإجمالي إلى 630 نيوتن متر، مع نظام دفع رباعي 4 WD يوزع القوة على العجلات الأربع.

بي واي دي Ti7

بطارية بي واي دي Ti7ومدى السير

تأتي السيارة بي واي دي Ti7 ببطارية تبلغ سعتها 26.6 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 80 كم، وعند الجمع بين شحن البطارية والوقود الموجود في الخزان، يصل مدى القيادة الإجمالي إلى 710 كم، وتبلغ سعة خزان البنزين 60 لترًا.

بي واي دي Ti7

تسارع بي واي دي Ti7

تصل السرعة القصوى للسيارة بي واي دي Ti7 موديل 2026 إلى 190 كم في الساعة، بينما تستغرق السيارة 5.7 ثانية للتسارع من السكون إلى 100 كم في الساعة.

بي واي دي Ti7

أسعار بي واي دي Ti7 موديل 2026 في السعودية

تقدم بي واي دي Ti7 موديل 2026 في السعودية بفئتي Design وPremium، وتبدأ الأسعار من 139,900 ريال للفئة الأولى، أما فئة Premium، فيبلغ سعرها 154,900 ريال.