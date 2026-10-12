بمدي 850 كم .. بي واي دي Tang EV الجديدة

أعلنت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي Tang EV ، وتنتمي Tang EV لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وهي تظهر حاليا في جيلها الثالث، ويمكن للسيارة ان تقوم بقطع 850 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

سيارة بي واي دي Tang EV الجديدة

مواصفات بي واي دي Tang EV الجديدة

زودت سيارة بي واي دي Tang EV الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، بتصميم جديد وتجهيزات متطورة، وبها شاشة بتصميم يحمل اسم Star Ring، ويعني بالعربية الحلقة النجمية، وبها سقف زجاجي بانوراما، وبها مقاعد مكسوة من الجلد الفاخر مع خياطة بنمط ألماسي، وبها إضاءة محيطية تمتد عبر لوحة القيادة وألواح الأبواب.

سيارة بي واي دي Tang EV الجديدة

وكانت سيارة بي واي دي Tang EV الجديدة تعرف سابقاً باسم تانج الفئة الثامنة، قبل اعتماد اسم تانج من الجيل الثالث، ويشير تصنيف الفئة الثامنة إلى موقعها ضمن تشكيلة الشركة من حيث الحجم، وليس إلى عدد أجيالها.

سيارة بي واي دي Tang EV الجديدة

ويوجد بـ سيارة بي واي دي Tang EV الجديدة، شريط إضاءة ليد يمتد بعرض الواجهة الأمامية، وفتحات تهوية، وبها مقابض أبواب شبه مخفية.

أبعاد بي واي دي Tang EV الجديدة

تتوافر سيارة بي واي دي Tang EV الجديدة في سوق السيارات بطول 5045 مم، وعرض 1980 مم، وبها ارتفاع 1760 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2950 مم .

سيارة بي واي دي Tang EV الجديدة

محرك بي واي دي Tang EV الجديدة

تنتج سيارة بي واي دي Tang EV الجديدة قوة 402 حصان، وبها بطاريات بليد من الجيل الثاني سعة 105.792 كيلوواط/ ساعة، ويمكنها قطع مسافة 850 كم/ساعة، وتدعم تقنية الشحن فائق السرعة من BYD.

سيارة بي واي دي Tang EV الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة بي واي دي Tang EV الجديدة بها، نظام التعليق الهوائي الذكي DiSus-A بغرفتين هوائيتين، وبها تقنية استشعار الطريق مسبق لضبط التعليق وفق ظروف القيادة، وبها نظام المساعدة على القيادة.