ألفا روميو تكشف عن التفاصيل الأولى لسيارتها الاختبارية Cuorerosso

أزاحت شركة «ألفا روميو» النقاب عن التفاصيل الأولى لسيارتها الاختبارية الجديدة كليًا التي تحمل اسم «Cuorerosso»، تمهيدًا للكشف العالمي عنها لأول مرة خلال فعاليات معرض باريس للسيارات 2026.

وتقدم هذه السيارة الاختبارية رؤية تصميمية متقدمة ترسم ملامح مستقبل التنقل المستدام للعلامة الإيطالية، مع التركيز المطلق على وضع متعة القيادة والسائق في قلب التجربة.

إبداع مركز التصميم في تورينو وفلسفة التمحور حول السائق

تجسد الصور الأولية للسيارة ثمرة جهود مركز التصميم التابع للشركة «Centro Stile» في مدينة تورينو، حيث واصل المهندسون استكشاف خطوط وأشكال جديدة تعكس الهوية الإيطالية العريقة للعلامة مع عناية دقيقة بالتفاصيل والحرفية العالية.

وتنطلق فلسفة بناء «Cuorerosso» من ضرورة تصميم كل عنصر داخل المركبة تلبيةً لاحتياجات السائق وتطلعاته، بحيث تخدم كافة الابتكارات والحلول الهندسية هدفًا رئيسيًا يتمثل في مضاعفة مشاعر الحماس والاندماج خلف عجلة القيادة.

بيان تصميمي يعكس رؤية المستقبل دون التقيد بنماذج الإنتاج التقليدية

تتجاوز سيارة «Cuorerosso» مفهوم التصاميم الاستعراضية المؤقتة أو التمهيدية لطراز تجاري معين، لتمثل بيانًا تصميميًا متكاملًا يختبر أفكارًا ولغة بصرية وحلولًا تقنية غير تقليدية.

وتستعرض ألفا روميو من خلال هذا المشروع الجريء تصوراتها الفلسفية والهندسية لمستقبل السيارات الرياضية، مستندة إلى تاريخها العريق في حلبات السباق وشغف عشاق السيارات حول العالم.

موعد الكشف العالمي الرسمي في العاصمة الفرنسية

من المقرر أن تقام مراسم الكشف الرسمي عن سيارة ألفا روميو «Cuorerosso» الاختبارية للمرة الأولى عالمياً في الثاني عشر من أكتوبر 2026، وذلك ضمن فعاليات معرض باريس للسيارات في جناح الشركة بالقاعة رقم 4 في مركز «باريس إكسبو بورت دو فرساي» بالعاصمة الفرنسية، لتكون محط أنظار خبراء الصنعة والصحافة العالمية.