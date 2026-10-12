قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروعات تنمية عمرانية جديدة
مستشار وزير الدفاع اليمني: الهجمات الحوثية على مطار الرياض عمل إرهابي جبان
صندوق النقد: استثمارات الذكاء الاصطناعي تدعم نمو الاقتصاد العالمي بـ3% وتحقق مكاسب كبيرة لآسيا
استقرار سعر الدولار في منتصف التعاملات اليوم
رئيس سنغافورة يحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على فرص توظيف الخريجين الجدد
الذهب يرتفع قرب 4200 دولار للأوقية وسط آمال هدنة الطاقة ومخاوف التضخم
أبو العينين يعلن موافقة برلمانية «الجبهة الوطنية» على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان: العدالة وتكافؤ الفرص أساس التشريع
صحة غزة: 5 شهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية
عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروعات تنمية عمرانية
لرواد التجمع ومدينة نصر.. غلق كلي لكوبرى طريق السويس وتحويلات مرورية بديلة
وزير الزراعة يعتمد 80.8 مليون جنيه تمويلات جديدة للمشروع القومى البتلو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ألفا روميو تكشف عن التفاصيل الأولى لسيارتها الاختبارية Cuorerosso

ألفا روميو Cuorerosso
ألفا روميو Cuorerosso
عزة عاطف

أزاحت شركة «ألفا روميو» النقاب عن التفاصيل الأولى لسيارتها الاختبارية الجديدة كليًا التي تحمل اسم «Cuorerosso»، تمهيدًا للكشف العالمي عنها لأول مرة خلال فعاليات معرض باريس للسيارات 2026. 

وتقدم هذه السيارة الاختبارية رؤية تصميمية متقدمة ترسم ملامح مستقبل التنقل المستدام للعلامة الإيطالية، مع التركيز المطلق على وضع متعة القيادة والسائق في قلب التجربة.

إبداع مركز التصميم في تورينو وفلسفة التمحور حول السائق

تجسد الصور الأولية للسيارة ثمرة جهود مركز التصميم التابع للشركة «Centro Stile» في مدينة تورينو، حيث واصل المهندسون استكشاف خطوط وأشكال جديدة تعكس الهوية الإيطالية العريقة للعلامة مع عناية دقيقة بالتفاصيل والحرفية العالية. 

وتنطلق فلسفة بناء «Cuorerosso» من ضرورة تصميم كل عنصر داخل المركبة تلبيةً لاحتياجات السائق وتطلعاته، بحيث تخدم كافة الابتكارات والحلول الهندسية هدفًا رئيسيًا يتمثل في مضاعفة مشاعر الحماس والاندماج خلف عجلة القيادة.

بيان تصميمي يعكس رؤية المستقبل دون التقيد بنماذج الإنتاج التقليدية

تتجاوز سيارة «Cuorerosso» مفهوم التصاميم الاستعراضية المؤقتة أو التمهيدية لطراز تجاري معين، لتمثل بيانًا تصميميًا متكاملًا يختبر أفكارًا ولغة بصرية وحلولًا تقنية غير تقليدية. 

وتستعرض ألفا روميو من خلال هذا المشروع الجريء تصوراتها الفلسفية والهندسية لمستقبل السيارات الرياضية، مستندة إلى تاريخها العريق في حلبات السباق وشغف عشاق السيارات حول العالم.

موعد الكشف العالمي الرسمي في العاصمة الفرنسية

من المقرر أن تقام مراسم الكشف الرسمي عن سيارة ألفا روميو «Cuorerosso» الاختبارية للمرة الأولى عالمياً في الثاني عشر من أكتوبر 2026، وذلك ضمن فعاليات معرض باريس للسيارات في جناح الشركة بالقاعة رقم 4 في مركز «باريس إكسبو بورت دو فرساي» بالعاصمة الفرنسية، لتكون محط أنظار خبراء الصنعة والصحافة العالمية.

ألفا روميو Cuorerosso
ألفا روميو Cuorerosso معرض باريس للسيارات 2026 سيارات ألفا روميو الاختبارية ألفا روميو تورينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

ترشيحاتنا

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

بالصور

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية.. تعرف على فوائده للقلب وللشرايين

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين

الفراخ رفعت والبانيه يصل230 ..أسعار الدواجن اليوم الإثنين

اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين

الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر

الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر
الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر
الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد