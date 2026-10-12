سيارات سيدان 2027 جديدة في مصر

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى اريزو 6 جي تي، وجي أي سي امباو، وهيونداي إلنترا اى دى، وام جى 5، وكاي ي اى5 .

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

تستمد سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

جي أي سي امباو موديل 2027

تحصل سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 170 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وبها عزم دوران 270 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي أي سي امباو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 189 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 295 ألف جنيه .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

قوة سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تصل إلي 127 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 20 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 120 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 135 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 235 ألف جنيه .

ام جى 5 موديل 2027

عزم دوران سيارة ام جى 5 موديل 2027 يصل إلي 150 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى 5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 874 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 974 ألف جنيه .

كاي ي اى5 موديل 2027

خزان وقود سيارة كاي ي اى5 موديل 2027 يصل إلي 48 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاي ي اى5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اى5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 859 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اى5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .