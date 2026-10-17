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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار بي واي دي أتو 8 موديل 2026 في السعودية

بي واي دي أتو 8
بي واي دي أتو 8
صبري طلبه

تنتمي بي واي دي أتو 8 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، وتجمع بين منظومة الدفع الهجينة القابلة للشحن ومجموعة من التجهيزات التقنية.

تصميم بي واي دي أتو 8 

تعتمد السيارة بي واي دي أتو 8 على هيكل رياضي متعدد الاستخدامات بأبعاد كبيرة، إذ يبلغ طولها 5,040 ملم، وعرضها 1,996 ملم، وارتفاعها 1,760 ملم، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2,950 ملم، فيما تأتي مزودة بجنوط رياضية قياس 21 بوصة.

بي واي دي أتو 8 

بي واي دي أتو 8 فئة Performance 

تأتي فئة Performance بنظام دفع كلي AWD، وتصل القوة الإجمالية لمنظومة الحركة فيها إلى 480 حصاناً، مع ناقل حركة أوتوماتيكي، وتضم بطارية بسعة 35.6 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة كهربائياً يصل إلى 98 كيلومتراً، بينما يبلغ مدى القيادة الإجمالي 668 كيلومتراً، وتصل السرعة القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة، وتتمكن السيارة من التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.9 ثانية.

بي واي دي أتو 8 فئة Premium 

تقدم فئة Premium منظومة هجينة بقوة إجمالية تبلغ 275 حصاناً، مع نظام دفع أمامي FWD وبطارية سعتها 19 كيلوواط ساعة، ويصل مدى القيادة الكهربائية إلى 58 كيلومتراً، في حين يبلغ المدى الإجمالي المعلن 728 كيلومتراً. 

بي واي دي أتو 8 

وتسجل هذه الفئة معدل استهلاك وقود يصل إلى 24.5 كيلومتر لكل لتر، مقارنة بنحو 19.5 كيلومتر لكل لتر في فئة Performance. أما التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة فيستغرق 8.6 ثانية، مع احتفاظ السيارة بسرعة قصوى تبلغ 200 كيلومتر في الساعة.

قدرات الشحن وسعة خزان الوقود

تدعم بي واي دي أتو 8 الشحن بالتيار المتردد AC بقدرة تصل إلى 11 كيلوواط في الفئتين، بينما تختلف قدرة الشحن السريع بالتيار المستمر DC بحسب النسخة، وتصل القدرة في Performance إلى 72 كيلوواط، مقابل 40 كيلوواط في Premium وتبلغ سعة خزان الوقود 60 لتراً في كلتيهما.

بي واي دي أتو 8 

أسعار بي واي دي أتو 8 موديل 2026 في السعودية

تقدم بي واي دي أتو 8 موديل 2026 في السوق السعودية بفئتين، إذ يبلغ سعر فئة Premium نحو 156,900 ريال سعودي، فيما تأتي فئة Performance بسعر يصل إلى 179,900 ريال سعودي. 

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