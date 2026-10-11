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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار بي واي دي سيل 7 موديل 2026 في السعودية

بي واي دي سيل 7
بي واي دي سيل 7
صبري طلبه

تنتمي بي واي دي سيل 7 موديل 2026 إلى فئة السيارات السيدان الكبيرة، وتقدم في السوق السعودي بنظام دفع هجين قابل للشحن يجمع بين محرك بنزين ومحرك كهربائي، وبفئتين من التجهيزات هما Design وPremium.

محرك وأداء بي واي دي سيل 7 موديل 2026

تعتمد السيارة على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، وتصل قوته إلى 129 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 220 نيوتن متر، ويعمل المحرك إلى جانب وحدة كهربائية تنتج 137 حصانًا و231 نيوتن متر من عزم الدوران، لتصل القوة الإجمالية المعلنة للمنظومة إلى 270 حصانًا. 

بي واي دي سيل 7

تستطيع بي واي دي سيل 7 الوصول من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 7.9 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 180 كم في الساعة، وتصل معدلات استهلاك الوقود إلى 29.2 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود سعته 50 لترًا.

تجهيزات السيارة بي واي دي سيل 7 موديل 2026

تضم المقصورة شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 15.6 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بخدمتي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة لعرض معلومات القيادة، وتأتي السيارة كذلك بنظام صوتي يتكون من 12 سماعة. 

بي واي دي سيل 7

وتشمل تجهيزات المقاعد إمكانية ضبط مقعد السائق كهربائيًا في 8 اتجاهات، مع خاصية التبريد، بينما يمكن تعديل مقعد الراكب الأمامي كهربائيًا في 6 اتجاهات مع التبريد أيضًا، ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف، وبمكيف هواء أوتوماتيكي.

بي واي دي سيل 7

أبعاد بي واي دي سيل 7 

تبلغ أبعاد بي واي دي سيل 7 موديل 2026 نحو 4,980 مم طولًا و1,890 مم عرضًا و1,495 مم ارتفاعًا، فيما تصل قاعدة العجلات إلى 2,900 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1,915 كيلوجرامًا، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 465 لترًا. 

بي واي دي سيل 7

أسعار بي واي دي سيل 7 موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار بي واي دي سيل 7 موديل 2026 في السعودية من 104,900 ريال للفئة الأولى Design، بينما يصل سعر الفئة الأعلى Premium إلى 124,900 ريال. 

بي واي دي بي واي دي سيل 7 بي واي دي سيل 7 موديل 2026 أسعار بي واي دي سيل 7 أسعار بي واي دي سيل 7 موديل 2026 أسعار بي واي دي سيل 7 موديل 2026 في السعودية

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