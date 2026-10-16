أسطول شرطة دبي يضم لامبورجيني تيميراريو الخارقة.. بقدرات هجينة

استقبل أسطول شرطة دبي سيارة جديدة من الفئة الخارقة، مع انضمام لامبورجيني تيميراريو الهجينة، والتي تأتي بقدرات فنية عالية الأداء، مع قدرات مميزة من ناحية التسارع والانطلاق، لتكون من أحدث الاصدارات وسط أسطول الدوريات الفاخرة التابعة للشرطة.

لامبورجيني تيميراريو وأسطول شرطة دبي

تدخل تيميراريو مجموعة تضم عددًا من السيارات المعروفة بأدائها المرتفع وتصميماتها المميزة، من بينها بوجاتي فيرون، وفيراري FF، وأستون مارتن One-77، ولامبورجيني أفينتادور، إلى جانب لامبورجيني أوروس بيرفورمانتي.

ولا يقتصر دور هذه المركبات على الظهور في الشوارع، إذ تُستخدم في دعم التواصل مع أفراد المجتمع والزوار وتعزيز الوجود الشرطي، وبذلك، تأتي تيميراريو إضافة جديدة إلى الأسطول، مع اختلافها عن بعض الطرازات السابقة بامتلاكها منظومة دفع هجينة تجمع محرك الاحتراق الداخلي بمحركات كهربائية.

لامبورجيني تيميراريو

منظومة هجينة تجمع محرك V8 وثلاثة محركات كهربائية

تعتمد لامبورجيني تيميراريو على محرك بنزين V8 بسعة 4.0 لتر، مزود بشاحني تيربو، ويعمل إلى جانب ثلاثة محركات كهربائية، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 920 حصانًا، وتتصل المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 8 سرعات، بينما تعتمد السيارة على نظام هجين عالي الأداء.

تسارع لامبورجيني تيميراريو

تستطيع السيارة لامبورجيني تيميراريو الوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في 2.7 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 343 كم/ساعة، وتضع هذه الأرقام السيارة ضمن فئة الطرازات التي تركز على التسارع والأداء العالي، مع اعتمادها على المنظومة الهجينة.

تصميم لامبورجيني تيميراريو

تحمل تيميراريو تصميمًا منخفضًا وعريضًا، مع خطوط حادة ومقدمة رياضية ومصابيح نهارية ذات تصميم هندسي سداسي، وتضم الواجهة فتحات وتفاصيل مخصصة لتوجيه الهواء، فيما تتضمن الجوانب مداخل هواء رياضية.

وتبلغ أبعاد السيارة لامبورجيني تيميراريو نحو 4706 ملم طولًا، و1996 ملم عرضًا من دون المرايا، فيما يصل ارتفاعها إلى 1201 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2658 ملم، وتعتمد على عجلات بقياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف.