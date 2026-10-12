أسعار سوزوكي جيمني 2026 في السوق السعودية

تقدم سوزوكي اليابانية مجموعة متنوعة من السيارات في السوق السعودي، من بينها جيمني 2026 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم، مع اعتمادها على نظام دفع رباعي ومحرك بنزين.

تصميم سوزوكي جيمني 2026

يبلغ طول سوزوكي جيمني 2026 نحو 3,820 مم، وعرضها 1,645 مم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,720 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,590 مم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 210 مم، ويتراوح وزنها دون ركاب بين 1,200 و1,215 كيلوجرامًا.

سوزوكي جيمني 2026

محرك سوزوكي جيمني 2026

تعتمد السيارة سوزوكي جيمني 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تبلغ 101 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 130 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع من خلال نظام الدفع الرباعي.

تجهيزات سوزوكي جيمني 2026

تضم المقصورة شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 9 بوصات، تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بما يسمح بربط الهواتف الذكية واستخدام التطبيقات المتوافقة من خلال النظام، كما يأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف.

سوزوكي جيمني 2026

وتشمل تجهيزات سوزوكي جيمني 2026 وسائد هوائية، وحساسات للركن، وكاميرا، إلى جانب مجموعة من تقنيات الفرامل مثل نظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD، بالاضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني ESP، نظام المساعدة على صعود المرتفعات وخوض المنحدرات.

سوزوكي جيمني 2026

أسعار سوزوكي جيمني 2026 في السعودية

تقدم سوزوكي جيمني 2026 في السوق السعودي بـ 4 فئات، تبدأ أسعارها من 93,840 ريالًا لفئة GL 3DR، وتصل إلى 105,340 ريالًا لفئة GLX 3DR، أما النسخ ذات الأبواب الـ 5، فيبلغ سعر فئة GL 5DR نحو 99,590 ريالًا، بينما يصل سعر فئة GLX 5DR إلى 111,090 ريالًا.