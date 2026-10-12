أستون مارتن فانتاج 2026 بقوة 665 حصانًا.. صور

تحتل أستون مارتن فانتاج مكانة كبيرة ضمن مجموعة السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة البريطانية، حيث تجمع بين التصميم ذي الطابع الرياضي والأداء المرتفع والتجهيزات الحديثة.

ويأتي موديل 2026 ضمن هذه الفئة، مستندًا إلى محرك V8 مزود بشاحني توربو، وبهيكل كوبيه بمقعدين أماميين رياضيين، إلى جانب مقصورة تضم شاشات رقمية وأنظمة للاتصال والترفيه.

أستون مارتن فانتاج 2026

محرك أستون مارتن فانتاج 2026

تعتمد أستون مارتن فانتاج 2026 على محرك بنزين من ثماني أسطوانات بسعة 4.0 لتر، يعمل بنظام الشحن التوربيني المزدوج، وينتج المحرك قوة تبلغ 665 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 800 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتنتقل القوة إلى العجلات الخلفية.

أستون مارتن فانتاج 2026

وتستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 3.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 325 كم في الساعة، وتبلغ سعة خزان الوقود 73 لترًا.

أبعاد أستون مارتن فانتاج 2026

تأتي أستون مارتن فانتاج بهيكل كوبيه مدمج ضمن فئة السيارات الفاخرة، ويبلغ طولها 4493 مم، وعرضها 1950 مم، وارتفاعها 1274 مم، وتصل قاعدة العجلات إلى 2705 مم، بينما يبلغ وزن السيارة دون ركاب 1745 كجم.

أستون مارتن فانتاج 2026

وتضم السيارة مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وتعتمد على عجلات مصنوعة من الألمنيوم بقياس 21 بوصة في الأمام والخلف، بما يتناسب مع أبعاد الهيكل وطبيعته الرياضية، ويأتي التصميم العام في إطار فئة الكوبيه، التي تتميز بتصميم السقف المنخفض.

تجهيزات أستون مارتن فانتاج 2026

تضم المقصورة مقعدين أماميين بتصميم رياضي، مع توفير خاصية التدفئة لكل من مقعد السائق ومقعد الراكب الأمامي، ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف، كما يتضمن خاصية التدفئة، وشاشة للعدادات الرقمية بقياس 10.25 بوصة، إلى جانب شاشة معلومات.

أستون مارتن فانتاج 2026

وتدعم شاشة الترفيه نظام Apple CarPlay، لتسهيل ربط الهاتف بالسيارة والوصول إلى التطبيقات المتوافقة، كما تتضمن المقصورة نظامًا صوتيًا يحمل يتكون من 11 سماعة، وبنظام تكييف هواء أوتوماتيكي، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف في الصف الأمامي.