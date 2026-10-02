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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسطول شرطة دبي يستقبل فيراري 812 سوبرفاست الخارقة

فيراري 812 سوبرفاست
فيراري 812 سوبرفاست
صبري طلبه

تواصل شرطة دبي توسيع تشكيلتها من السيارات عالية الأداء، مع انضمام فيراري 812 سوبرفاست إلى الأسطول، وتعد هذه النسخة أحدث طراز رياضي ينضم إلى مجموعة السيارات المميزة التي تظهر ضمن مركبات الشرطة. 

وتحمل السيارة مواصفات مختلفة عن النسخة التقليدية، بعد حصولها على مجموعة من التعديلات التي قدمتها مانسوري، شملت أجزاء في التصميم الخارجي، إلى جانب ترقيات فنية تزيد من قوة المحرك وقدرات التسارع والانطلاق.

فيراري 812 سوبرفاست

فيراري 812 سوبرفاست القياسية 

تعتمد فيراري 812 سوبرفاست النسخة القياسية على محرك V12، يستطيع أن يولد قوة تبلغ 789 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 530 رطلًا-قدم.

وتتيح هذه المنظومة للسيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 2.9 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 340 كم في الساعة.

محرك فيراري 812 سوبرفاست بقوة 800 حصان

خضعت السيارة التي انضمت إلى أسطول شرطة دبي لتعديلات من مانسوري، لترتفع قوة المحرك إلى 800 حصان، كما تحسن زمن التسارع من صفر إلى 100 كم في الساعة ليصل إلى 2.8 ثانية، بينما ترتفع السرعة القصوى إلى 344 كم في الساعة. 

فيراري 812 سوبرفاست

ترقيات فيراري 812 سوبرفاست الخارجية 

شملت أعمال مانسوري عددًا من التغييرات الخارجية، حيث حصلت الواجهة الأمامية على شبكة معدلة، إلى جانب فتحات تهوية مصنوعة من ألياف الكربون على غطاء المحرك، كما أضيفت فتحات جديدة خلف العجلات الأمامية.

ودعمت فيراري 812 سوبرفاست كذلك بجنوط سوداء تتكامل مع أغطية مكابح باللون الأصفر، بينما يبرز في الجزء الخلفي جناح ثابت يمنح السيارة مظهرًا مختلفًا، وتستكمل التعديلات بمشتت هواء خلفي مخصص يحمل لمسات صفراء.

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