بي واي دي تشحن سيارة Atto 8 أسرع من الموبايل

أزاحت شركة «بي واي دي» الصينية الستار رسميًا عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة كليًا «Atto 8»، لتكون أول طراز كهربائي مزود بسبعة مقاعد للعلامة في الأسواق الأوروبية.

وتستهدف السيارة المنافسة المباشرة في فئة السيارات العائلية الكبيرة، متسلحة بإنتاجية تقنية غير مسبوقة في منظومة البطاريات وسرعات إعادة الشحن التي تتفوق بها على محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية المنافسة.

تقنية الشحن الخارق وبطارية الجيل الثاني

تُعتبر الشحنة التقنية الأساسية لسيارة «Atto 8» اعتمادها على الجيل الثاني من بطاريات الشفرة «Blade Battery» ذات الكيمياء المتطورة بسعة ضخمة تصل إلى 115 كيلوواط/ساعة.

وبفضل مدعومية تقنية الشحن السريع «Flash Charging»، تستطيع السيارة شحن البطارية من نسبة 10% إلى 70% في غضون 5 دقائق فقط، بينما ترتفع إلى 97% خلال 9 دقائق.

وحتى في أشد الظروف المناخية قسوة عند درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر، تمضى عملية الشحن من 20% إلى 97% في 12 دقيقة تقريبًا.

الأداء الميكانيكي والمدى التشغيلي

تصل القوة الإجمالية للنسخة الأكثر أداءً ودفعاً بكل العجلات إلى 764 حصاناً، مما يمنح الرياضية العائلية قدرة تسارع فائقة على الطرقات المفتوحة.

وتوفر حزمة البطارية الكبيرة مدى قيادة كهربائي يصل إلى 600 كيلومتر (أو ما يعادل 374 ميلاً) وفق تقييم معيار دورة القيادة العالمية الموحدة «WLTP».

وتتجه بي واي دي إلى نشر نحو 3000 محطة شحن خارق مخصصة لهذه التكنولوجيا عبر شبكتها الممتدة في القارة الأوروبية بحلول نهاية عام 2027.

التصميم الداخلي والسعة الاستيعابية

تتميز المقصورة بتقديم ثلاثة صفوف من المقاعد المغطاة بالجلد الطبيعي، مع تقنيات التدفئة والتهوية والتدليك للمقاعد الأمامية والصف الثاني.

كما توفر السيارة مساحات تخزين متعددة تشمل صندوق أمتعة أمامي (Frunk) بسعة 136 لترًا، إلى جانب مساحة تحميل خلفية تصل إلى 1960 لترًا عند طي الصفين الثاني والثالث. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التوزيع والتسليم الرسمي في الصالات الأوروبية خلال المربع الأول من عام 2027.