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أسعار هيونداي جراند i10 موديل 2026 في السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار هيونداي جراند i10 موديل 2026 في السعودية

هيونداي جراند i10 موديل 2026
هيونداي جراند i10 موديل 2026
صبري طلبه

تنتمي هيونداي جراند i10 موديل 2026 إلى فئة السيارات الاقتصادية الصغيرة المطروحة في السوق السعودي، وتقدم بفئتين من التجهيزات، مع الاعتماد على محرك بنزين وناقل حركة أوتوماتيكي. 

أبعاد هيونداي جراند i10 

يبلغ طول هيونداي جراند i10 موديل 2026 نحو 3,995 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,680 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,510 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,450 مم.

هيونداي جراند i10 موديل 2026

محرك هيونداي جراند i10 

تعتمد هيونداي جراند i10 2026 على محرك بنزين مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1.2 لتر، يولد قوة تبلغ 83 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 114 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية، وتصل سرعة السيارة من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود 18.1 كيلومتر لكل لتر. 

هيونداي جراند i10 موديل 2026

تجهيزات هيونداي جراند i10

تضم المقصورة مقودًا متعدد الوظائف، إلى جانب نظام صوتي مكون من 4 سماعات، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لربط الهواتف الذكية بالنظام الترفيهي المتوافق، وتعتمد السيارة على مكيف هواء يدوي للتحكم في درجة الحرارة داخل المقصورة.

هيونداي جراند i10 موديل 2026

وتشتمل تجهيزات السلامة لهيونداي جراند i10 موديل 2026 وسادتين هوائيتين أماميتين للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق الذي يساعد على الحد من انغلاق العجلات أثناء الكبح، وتضم السيارة كذلك نظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، ونظام الثبات الإلكتروني، فضلًا عن حساسات ركن خلفية.

هيونداي جراند i10 موديل 2026

أسعار هيونداي جراند i10 موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار هيونداي جراند i10 موديل 2026 في السوق السعودي من 52,254 ريالًا لفئة 1.2L، بينما يصل سعر فئة Plus 1.2L إلى 53,404 ريالات. 

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