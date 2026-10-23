برابوس تقدم G-CLASS المعدلة بعدد محدود.. صور

كشفت برابوس الألمانية المتخصصة في مجال تعديل السيارات، عن مشروع جديد يعتمد على مرسيدس بنز G-Class، من خلال تقديم P 900 Rocket Edition، التي تجمع بين تصميم سيارات البيك أب والقدرات الميكانيكية العالية.

ويأتي الإصدار بإنتاج محدود يقتصر على 10 سيارات فقط، وتضمنت التعديلات إعادة صياغة الهيكل الخلفي لتحويل السيارة إلى بيك أب، مع إدخال تغييرات على الأبعاد والتصميم الخارجي ومنظومة الحركة، حيث شملت تطوير المحرك لرفع قوته إلى مستويات أعلى من النسخة القياسية من مرسيدس AMG G 63.

برابوس P 900 Rocket Edition

محرك V8 معدل بقوة تصل إلى 900 حصان

تعتمد P 900 Rocket Edition على محرك V8 مزود بشاحني توربو، جرى تطويره من خلال زيادة سعته من 4.0 إلى 4.4 لترK وأسهمت التعديلات الميكانيكية في رفع القوة القصوى إلى 900 حصان عند 6,200 دورة في الدقيقة، فيما يصل عزم الدوران إلى 1,250 نيوتن متر عند 2,900 دورة في الدقيقة.

برابوس P 900 Rocket Edition

تسارع السيارة P 900 Rocket Edition

تتمكن برابوس P 900 Rocket Edition من الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقًا من الثبات خلال 3.7 ثانية، أما السرعة القصوى فتصل إلى 280 كيلومترًا في الساعة، وهو رقم مرتفع بالنسبة إلى سيارة تعتمد على هيكل بيك أب ذي أبعاد كبيرة.

برابوس P 900 Rocket Edition

أبعاد سيارة برابوس P 900 Rocket Edition

شهدت السيارة تغييرات واضحة في بنيتها الخارجية لاستيعاب تصميم البيك أب، إذ زادت قاعدة العجلات بنحو 50 سنتيمترًا مقارنة بمرسيدس AMG G 63 القياسية، ويبلغ طول P 900 Rocket Edition نحو 5.35 متر، بزيادة تقارب 69 سنتيمترًا عن النسخة الأصلية، بينما يصل عرضها إلى 2.06 متر وارتفاعها إلى 2.05 متر.

برابوس P 900 Rocket Edition

وحصلت P 900 Rocket Edition على مجموعة من التغييرات الخارجية التي تميزها عن النسخة الأساسية، من بينها جنوط رياضية سوداء كبيرة الحجم، وصادم معدل، إلى جانب غطاء محرك مزود بعناصر لتوجيه الهواء، كما تضم السيارة عتبات جانبية معدلة وامتدادات حول أقواس العجلات، تتكامل مع تصميم الصادمين الأمامي والخلفي.

برابوس P 900 Rocket Edition

وفي الجزء الخلفي، أضافت برابوس دعامات وعناصر تصميمية تتناسب مع صندوق الأمتعة المكشوف، بما يتماشى مع تحول السيارة إلى بيك أب، وتجمع هذه التفاصيل بين المظهر الرياضي والتعديلات الوظيفية المرتبطة بالهيكل الجديد، مع الحفاظ على السمات الأساسية التي تميز G-Class.