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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي واي دي تقدم دولفين سيرف 2027 الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا

بي واي دي دولفين سيرف 2027
بي واي دي دولفين سيرف 2027
صبري طلبه

كشفت بي واي دي عن دولفين سيرف 2027 الجديدة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الهاتشباك، معتمدة على منظومة تشغيل كهربائية بالكامل، إلى جانب مجموعة من التجهيزات.

أبعاد بي واي دي دولفين سيرف 2027  

شهدت السيارة بي واي دي دولفين سيرف 2027 زيادة في طولها بنحو 425 ملم مقارنة بالنسخة السابقة، ليصل طولها الإجمالي إلى 4205 ملم، وتعتمد دولفين سيرف الجديدة على قاعدة عجلات بطول 2650 ملم، بينما يبلغ عرضها 1810 ملم وارتفاعها 1570 ملم. 

بي واي دي دولفين سيرف 2027

تجهيزات دولفين سيرف 2027 

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات التقنية، في مقدمتها شاشة وسطية يتوفر منها خياران بقياسي 12.3 بوصة أو 15.6 بوصة، مع دعم الاتصال بنظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. 

كما تتضمن السيارة لوحة عدادات رقمية لعرض بيانات القيادة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف ومكيف هواء أوتوماتيكي، وتشمل التجهيزات المتاحة كذلك الشحن اللاسلكي للهواتف، ومقاعد كهربائية.

بي واي دي دولفين سيرف 2027

محركات وأداء دولفين سيرف 2027 

تقدم بي واي دي دولفين سيرف 2027 بخيارين من المحركات الكهربائية، إذ تأتي النسخة الأولى بقوة 116 حصانًا، بينما ترتفع القوة في النسخة الثانية إلى 129 حصانًا، ويبلغ عزم الدوران 130 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

بي واي دي دولفين سيرف 2027

بطاريات ومدى دولفين سيرف 2027  

تعتمد السيارة دولفين سيرف 2027 على حزم بطاريات تختلف سعتها بحسب النسخة، حيث تأتي الفئة الأولى ببطارية تبلغ سعتها 30.1 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة يصل إلى 320 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، أما الخيار الثاني فيستخدم بطارية بسعة 39.2 كيلوواط ساعة، ويرتفع معه مدى السير إلى 420 كيلومترًا. 

بي واي دي دولفين سيرف 2027

سعر بي واي دي دولفين سيرف 2027 في السوق الصينية

تُطرح بي واي دي دولفين سيرف 2027 في السوق الصينية بأسعار تبدأ من 65,900 يوان، وتصل إلى 99,900 يوان

بي واي دي دولفين دولفين سيرف بي واي دي دولفين سيرف 2027 سعر بي واي دي دولفين سيرف 2027

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