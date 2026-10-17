كاديلاك CT4-V.. سيدان رياضية بتسارع مذهل

تعود جذور كاديلاك إلى عام 1902، ومنذ تأسيسها قدمت العلامة الأمريكية مجموعة واسعة من السيارات التي جمعت بين الفخامة والتطور الهندسي.

وتأتي كاديلاك CT4-V ضمن الطرازات التي تنتمي إلى فئة السيدان المدمجة ذات الأداء المرتفع، مع هيكل رياضي، بالإضافة إلى حزمة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد كاديلاك CT4-V

يبلغ طول كاديلاك CT4-V نحو 4,755 مم، ويصل عرضها إلى 1,814 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,422 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,769 مم، مع جنوط رياضية 18 بوصة.

كاديلاك CT4-V

محرك السيارة كاديلاك CT4-V

تعتمد السيارة كاديلاك CT4-V على محرك بنزين مزود بشاحني تيربو، بسعة 3.6 لتر موزعة على ست أسطوانات، وتبلغ قوته 472 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 603 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي من ست سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الخلفية.

كاديلاك CT4-V

تسارع كاديلاك CT4-V

تصل السرعة القصوى لكاديلاك CT4-V إلى 304 كيلومترات في الساعة، فيما تستغرق 3.9 ثانية للوصول من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 96 كيلومترًا في الساعة.

كاديلاك CT4-V

تجهيزات كاديلاك CT4-V

تأتي كاديلاك CT4-V بعجلة قيادة مكسوة بالجلد ومدفأة ومتعددة الوظائف، مع خاصية الذاكرة، بالإضافة إلى مقاعد كهربائية، وشاشة عدادات رقمية قياس 12 بوصة، وتدعم تجهيزاتها الاتصال اللاسلكي بخدمتي Apple CarPlay وAndroid Auto. كما تضم نظامًا صوتيًا يتكون من 15 مكبرًا، إلى جانب الإضاءة الداخلية المحيطية وشاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأمامي، ويشمل نظام التكييف تحكمًا أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق.

كاديلاك CT4-V

وتتضمن تجهيزات السلامة نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تشمل مثبت سرعة متكيفًا، والتحذير من التصادم الأمامي، والفرملة الذاتية في حالات الطوارئ، والتنبيه عند مغادرة المسار مع مساعد البقاء داخله، وتتوفر كذلك خاصية التحذير من حركة المرور الخلفية، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا للرؤية الخلفية، إلى جانب الوسائد الهوائية.