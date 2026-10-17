بيجو تقدم اكسبيرت 2026 عالميًا بتصميم الفان

تواصل بيجو الفرنسية توسيع حضورها في أسواق السيارات العالمية من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات التي تحمل شعار الأسد الفرنسي، ومن بينها إكسبيرت موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة سيارات الفان المخصصة للنقل.

محرك بيجو إكسبيرت 2026

تعتمد بيجو إكسبيرت 2026 على محرك ديزل رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، مزود بشاحن توربيني، ويولد قوة تصل إلى 150 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 370 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

وتنتقل القوة إلى العجلات الأمامية من خلال نظام الدفع الأمامي، ويبلغ معدل استهلاك الوقود للسيارة بيجو إكسبيرت 2026 نحو 17 كيلومترًا لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 70 لترًا، وتصل الحمولة التي يمكن للسيارة نقلها إلى 1330 كيلوجرامًا.

بيجو إكسبيرت 2026

أبعاد بيجو إكسبيرت 2026

تأتي بيجو إكسبيرت الجديدة بطول يبلغ 5309 ملليمترات، وعرض يصل إلى 1920 ملليمترًا، وارتفاع يبلغ 1940 ملليمترًا، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 3275 ملليمترًا، ويبلغ الخلوص الأرضي 150 ملليمترًا، بينما تصل سعة التخزين إلى 1237 لترًا.

وتعتمد السيارة على مصابيح أمامية وخلفية ذات مظهر حاد، مع عجلات قياس 16 بوصة في الأمام والخلف، ويركز التصميم على توفير المتطلبات الأساسية للمركبات التجارية، بالإضافة إلى صادم أمامي متعدد الفتحات الهوائية.

تجهيزات السيارة بيجو إكسبيرت

تضم بيجو إكسبيرت 2026 مجموعة من وسائل الحماية وأنظمة المساعدة التي تدعم السائق، من بينها الوسائد الهوائية الأمامية للسائق والراكب الأمامي، كما تشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الجر، ونظام الثبات الإلكتروني.

وتأتي السيارة كذلك بنظام لتثبيت السرعة، إلى جانب حساسات ركن خلفية، وتضم المقصورة شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 5 بوصات، تدعم الاتصال عبر تقنية البلوتوث، كما تتوفر منظومة صوتية تضم 4 سماعات، ومكيف هواء إلى جانب فتحات تهوية خلفية تساعد على توزيع الهواء داخل المقصورة.